Слепоту начнут лечить водорослями

Ученые обнаружили в водорослях элемент, который поможет людям вернуть зрение. Вещество проходит первые испытания.



По словам экспертов, некоторые водоросли обладают так называемым глазком, который реагирует на свет. С помощью подобного "датчика" водоросли передвигаются к свету, чтобы запустить процесс фотосинтеза.

Выяснилось, что за работу этого глазка отвечает давно знакомый ученым белок. Как правило, его используют при изучении работы нервных клеток, сообщает Hi-News.ru.

Специалистам удалось выделить этот белок в чистом виде и изучить его свойства. Результаты показали, что он запускает процессы, которые помогают внутриклеточному восстановлению. "Мы предположили, что его можно использовать при лечении пациентов со слабым зрением", – рассказали медики.

Позже ученые провели несколько экспериментов. Выявленный белок вводили в сетчатку глаза человека, ослепшего вследствие пигментного ретинита. Вернуть исходное зрение не удавалось, однако испытуемый получал возможность видеть тусклые контуры предметов.

Авторы исследования намерены продолжить работу. Медики планируют довести свой метод до совершенства.