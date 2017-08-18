Грецкие орехи спасут от ожирения

Грецкие орехи могут помочь нормализовать аппетит у страдающих ожирением. Также орехи смело могут добавлять в рацион пациенты, страдающие диабетом второго типа.

Пять дней – столько нужно времени, чтобы толстяки привели в норму свой аппетит и начали худеть. Помогут им в этом грецкие орехи, говорится в опубликованной в Diabetes, Obesity & Metabolism научной статье американских исследователей.

Чтобы прийти к такому выводу, ученые провели исследование, к которому привлекли десяток тучных добровольцев. Половине из них была предложена разработанная исследователями диета с низким содержанием жиров, остальные в довесок получали около пятидесяти граммов грецких орехов в сутки. Через короткое время – менее недели – во второй группе обнаружилась явная тенденция к нормализации аппетита. Страдающие от лишнего веса добровольцы сами отказывались от своих до того объемных порций и игнорировали высококалорийную пищу.

"Чтобы определить, может ли кратковременное потребление грецкого ореха повлиять на нейронный контроль аппетита с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии, мы провели рандомизированное плацебо-контролируемое двойное слепое перекрестное испытание десяти пациентов, которые получали, находясь в контролируемой среде Клинического исследовательского центра, либо грецкие орехи, либо плацебо в течение пяти дней", – указано в отчете исследователей.



В итоге этого исследования ученые пришли к заключению, что грецкие орехи в свой рацион смело могут добавлять все, кто желает похудеть или нормализовать свой вес. Также грецкие орехи смело могут употреблять в пищу люди, страдающие диабетом второго типа.