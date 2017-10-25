Средство от старения успешно прошло испытания

Американские и австралийские ученые провели клинические испытания терапии стволовыми клетками, предназначенной для борьбы со старением. Опыты показали, что этот метод эффективен и безопасен для здоровья человека.

В процессе омолаживающей терапии специалисты использовали мультипотентные мезенхимальные стромальные стволовые клетки (ММСК). Такой тип клеток находится во взрослом организме и способен трансформироваться в клетки костных, хрящевых и жировых тканей, передает Eg.ru.

Испытания проводились с участием добровольцев в возрасте 76 лет. Все они получали стволовые клетки, выделенные из костного мозга доноров в возрасте 20-45 лет. Через полгода после терапии у испытуемых повысилось общее качество жизни, а также показатели физической активности.

Кроме того, в ходе испытания нового метода ученые использовали двойной слепой эксперимент. Все участники случайным образом были поделены на две группы. Одни из них действительно получали омолаживающее лекарство, а другие – пустышку. При этом обе группы испытуемых не знали о том, что именно им давали.

Результаты этого испытания также показали, что стволовые клетки существенным образом замедляют старение организма. Кроме того, во втором эксперименте также не были выявлены побочные эффекты от такой терапии.

Стволовые клетки – недифференцированные (незрелые) клетки, имеющиеся у многих видов многоклеточных организмов. Они способны самообновляться, образуя новые стволовые клетки, делиться посредством митоза и дифференцироваться в специализированные клетки, то есть превращаться в клетки различных органов и тканей.

