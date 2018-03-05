Как защитить здоровье в период эпидемий

С приходом марта и началом пробуждения природы после зимней спячки просыпаются и всевозможные инфекции и вирусы, а у врачей наступает самая горячая пора. Как защитить собственное здоровье и не пасть жертвой очередной эпидемии? Специалисты вновь напомнили о простых, но действенных методах профилактики.







Традиционно наиболее подвержены заболеваниям дети. Региональные средства массовой информации бьют тревогу на фоне неутешительных статистических данных.

Так, прямо накануне Дня защитника Отечества на карантин закрылись все школы 556-тысячного Кемерово, в Иркутске эпидемия ОРВИ подкосила здоровье более 3,5 тысячи детей, а в одном только Подмосковье с 17 по 22 февраля было зарегистрировано 32115 случаев заболевания респираторно-вирусными инфекциями. Всего к концу февраля в столичном регионе заболели ОРВИ 49 тысяч человек. Тяжелая ситуация сложилась и в Тюмени: сообщения о закрытии городских школ из-за гриппа приходили оттуда каждый день, а в Алтайском крае эпидемиологический порог был превышен на треть.

В период повышенной заболеваемости участковым врачам и педиатрам порой приходится выезжать к пациентам по 10, а то и 15 раз в день. В большинстве случаев речь идет о заболеваниях верхних дыхательных путей, которые не грозят осложнениями и, соответственно, не представляют угрозы жизни и здоровью человека.

Но относиться к ним легкомысленно все равно нельзя. Специалисты напоминают: коварство на первый взгляд легкого недомогания в том, что оно ослабляет иммунитет, тем самым делая человека менее защищенным перед угрозой вирусной атаки. Так, в одной лишь Иркутской области за последние семь дней ОРВИ заболели 26 человек, при этом во многих случаях вирусное заболевание стало сопутствующим основному недугу.





Как отличить респираторно-вирусную инфекцию от обычного переохлаждения? Температура тела заболевшего гриппом человека поднимается до 39-40 градусов, его мучает ломота, головные и мышечные боли. Картину дополняют сильный кашель и боль в области груди.

Медики подчеркивают, что в начале марта по-прежнему представляет опасность и норовирусная инфекция. В народе она получила название "кишечный грипп". Симптомы схожие: здесь и высокая температура, и красное горло, а также ощущение слабости. Помимо прочего, норовирусная инфекция опасна тем, что "маскируется" под отравление. Сильная резь в животе и рвота – типичные проявления этого заболевания. А раз диагноз поставлен неправильно, то и лечение назначается неверное. Это может привести к серьезным осложнениям для пациента.

Примечательный случай произошел недавно в Липецке. Восемь учащихся одной из школ заразились кишечной инфекцией от одноклассника. Изначально под подозрение попала местная столовая, и именно отравление стало первой версией произошедшего. Но чуть разобравшись и проведя медицинские обследования школьников и проверки на пищевых блоках, выяснили, что комбинат питания ни при чем.





Как и обычный грипп, норовирусная инфекция передает воздушно-капельным и бытовым путем. А раз так, то и меры профилактики в обоих случаях одинаковые. Прежде всего, необходимо тщательно мыть руки и продукты питания, регулярно делать влажную уборку и периодически проветривать помещения. Полезно будет также избегать мест массового скопления людей.

Специалисты из Роспотребнадзора советуют родителям при первых подозрениях на грипп ротавирус или норовирус воздержаться от посещения детского сада. Дети очень легко заражают друг друга, поэтому отсутствие контакта с носителем вируса убережет ребенка от заболевания. В самих дошкольных учреждениях медицинские сестры должны каждое утро осматривать воспитанников и отправлять домой ребенка в случае, если у него обнаружены малейшие признаки недуга.

Несмотря на стремительное развитие медицины и современных технологий, вакцина от норовируса еще не изобретена. Поэтому самый надежный способ избежать заражения – соблюдать все правила и советы по профилактике. В конце концов, наше здоровье в наших собственных руках.

