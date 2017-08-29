В Россию идет смертельный грипп

К группам риска традиционно относятся беременные, пожилые, а также люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями легких. Следует избегать поездок в метро.

"Судя по ситуации в Южном полушарии, где сейчас эпидемический сезон в разгаре, и по ситуации, которая была в прошлую эпидемию, предполагается, что наиболее распространенным будет вирус H1N1, аналогичный тому, который вызвал пандемию в 2009 году", – заявила заместитель директора НИИ гриппа по научной работе Людмила Цыбалова в ходе пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс".



Особенно в этом сезоне грипп будет опасен для беременных, пожилых, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями легких. Рискуют пассажиры метро: в тоннелях благоприятная среда для распространения вируса, учитывая большое скопление людей и влажность.



Циркуляция вирусов приобретает глобальный характер, однако привитые современной отечественной вакциной защищены от гриппа в любом уголке мира, считает Людмила Цыбалова. "Любой вирус, особенно новый, приобретает глобальное распространение, поэтому в любом уголке нашей страны и мира вы будете защищены от этих вирусов", – утверждает специалист.

Роспотребнадзор заявил, что в текущем году эпидемии не прогнозируется, поскольку новые штаммы уже включены в состав вакцины от гриппа. "Тем, кто прививается, ничего не угрожает. Вакцинацию лучше проходить в августе-октябре, до начала эпидсезона в ноябре-декабре", — посоветовал заведующий лабораторией вакцинопрофилактики Института вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.