Грипп научились убивать ультрафиолетом

Ученые из медицинского центра Колумбийского университета разработали новую методику в борьбе с заболеванием. Они сумели уничтожить вирус с помощью ультрафиолетовой лампы без вреда для человеческого здоровья.

По словам специалистов, ультрафиолет может распространяться на незначительные дистанции внутри человеческого тела, но не способен попасть сквозь слой мертвых клеток, покрывающих кожу, или через слой жидкости в глазах. При этом ультрафиолетовая лампа с легкостью достигает ДНК и уничтожает вирусы, которые имеют очень маленький размер.

Ультрафиолет работает на длине 222 нановолны, что позволяет ему эффективно ликвидировать вредоносные микроорганизмы. Физики создали установку, имитирующую формирование миниатюрных капель жидкости, которые содержали в себе частицы вируса, сообщает журнал Scientific Reports. Эти элементы ученые пропускали сквозь лучи ультрафиолетовых ламп, а позже заражали ими клетки людей.

Эксперимент показал, что даже ламп небольшой мощности хватает для уничтожения вирусов. Важно, что такой способ лечения абсолютно безопасен. В планах исследователей – опробовать новые лампы в различных условиях. Если технология окажется эффективной, не исключено, что они появятся в широкой продаже.

Ранее в феврале в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в нашей стране. "По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в девяти субъектах. Лабораторно обследованы за отчетную неделю более 4,6 тысячи человек, в 252 случаях обнаружены вирусы гриппа А, в 109 – вирусы гриппа В. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок составила 23,4%", – сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты советуют приобрести медицинские маски для защиты органов дыхания при посещении мест скопления людей. Эпидемии гриппа отмечаются каждый год, и медицина успешно борется с этим заболеванием, однако оно остается одним из наиболее опасных из-за осложнений. Медики настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением и при первых симптомах обращаться к врачу.