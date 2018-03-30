Хлеб в десятки раз токсичнее кофе

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала о том, такое токсичное вещество, как акриламид содержится во многих часто употребляемых продуктах. По ее словам, в некоторых из них в десятки раз больше этого канцерогена, чем в кофе.

прочитано 488 раз