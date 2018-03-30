Хлеб в десятки раз токсичнее кофе
"Это в первую очередь, чипсы, картофель фри. Самое главное, вся выпечка и даже печеный хлеб содержат акриламид. Это вещество мы получаем не только с пищей, но и с водой, если используем пластиковые упаковки", – цитирует эксперта НСН. Она подчеркнула, что огромное количество акриламида получают курильщики. По мнению Ионовой, поэтому действительно очень важно маркировать продукты по примеру США.
Как писали Dni.Ru, производителей кофе в американском штате Калифорния обязали снабжать свою продукцию специальной пометкой о содержании опасных веществ. В частности, таким образом там будут маркировать кофе. Такое решение принял суд, обнаруживший в зернах акриламид.
Это опасный канцероген способен провоцировать многие болезни. Эксперименты показали, что у грызунов, употреблявших воду с добавленным веществом, в большинстве случаев развивались онкозаболевания.
Справедливости ради стоит отметить, натуральный кофе признан экспертами как эффективное средство для профилактики и борьбы с целым рядом заболеваний. У людей, употребляющих три и более чашки в день, меньше шансов умереть от болезней сердца.
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