Вызывает рак: кофе признали смертельно опасным напитком
Иск от Некоммерческого совета по исследованиям токсичных препаратов был подан в Верховный суд Лос-Анджелеса еще в 2010 году. Суть состояла в том, что продавцы кофе "не представили четкого и разумного предупреждения" клиентам о том, что вместе с кофе те потребляют акриламид. И вот теперь суд подтвердил, что этого требует региональный закон о безопасной питьевой воде от 1986 года.
Следуя решению калифорнийских судей, Starbucks, 7-Eleven и другие кофейни будут предупреждать посетителей о возможности развития раковых заболеваний после употребления любимого напитка. Таблички с разъяснениями повесят на видных местах.
Новых жертв судебных решений ждать недолго: акриламид содержится не только в кофе, но и во многих продуктах и напитках, которые приготовлены при температурах выше 120°С. В список попадают картофель и зерна пшеницы, ржи, овса, ячменя. От связанных с этим судебных исков уже пострадали американские компании Heinz и Frito-Lay. Им пришлось изменить технологию производства, чтобы снизить содержание канцерогенов в продукции.
По мнению борцов за здоровое питание американцев, даже таких мер недостаточно. Рекомендуется переходить на рис и кукурузу, сообщает Life.ru.
Dni.Ru писали о том, что акриламид нашли в растворимом кофе. Это опасный канцероген, способный провоцировать болезни сосудов и многие другие. Эксперименты показали, что у грызунов, употреблявших воду с добавленным веществом, в большинстве случаев развивались онкозаболевания.
Между тем натуральный кофе признан экспертами как эффективное средство для профилактики и борьбы с целым рядом заболеваний. У людей, употребляющих три и более чашки в день, меньше шансов умереть от болезней сердца. Кроме того, кофеманы реже страдают депрессией и психическими расстройствами.
Выяснилось, что у певицы большие проблемы с сердцем
Откровенное интервью известной артистки
Жена Дмитрия Тарасова перестала скрывать свое положение
Актер признался, что в роддоме жену заразили серьезной болезнью