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Здоровье

Названа страшная опасность соли

Фото: GLOBAL LOOK press/J. Pfeiffer
 Американские ученые выяснили, что злоупотребление солью ведет к развитию слабоумия и инфарктам. Дело в том, что пища с ее избытком стимулирует размножение иммунных клеток, блокирующих производство окиси азота, жизненно важной молекулы для здоровья мозга и сердца. 
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Специалисты из Корнеллского университета попытались выяснить, почему употребление больших количеств соли вредит организму, наблюдая за жизнью мышей. Их пищу ученые добавляли в 8-16 раз больше этой приправы, чем необходимо организму.

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Через несколько недель здоровье грызунов резко ухудшилось – приток крови к мозгу сильно снизился, давление повысилось, а в их поведении ученые зафиксировали первые признаки ухудшения реакции и остроты памяти. Биологи сравнили состав микрофлоры у этих мышей и их сородичей, питавшихся нормально, сообщает журнал Nature Neuroscience.

Оказалось, что соль заставляет определенные типы иммунных телец активно размножаться в тонком кишечнике. Они, в свою очередь, вырабатывают интерлейкин-17, сигнал воспаления. Когда он попадает в клетки кишечника, он подавляет выработку важной сигнальной молекулы, моноокиси азота (NO).

Это вызывает массу негативных эффектов, которые можно ликвидировать двумя путями – уменьшить количество соли в пище или добавлять в нее аргинин, аминокислоту, из молекул которой клетки тела производят моноокись азота. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять не более пяти граммов соли.

По данным организации, более половины всех людей на планете ежедневно употребляют на 80-140% хлорида натрия больше, чем нужно. Избыток соли попадает в организм человека главным образом вместе с хлебом, сухими завтраками и готовыми к употреблению блюдами.

Автор: Людмила Фоканова16 января 2018, 10:06

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