Названы самые вредные для россиян продукты

Ученые составили список продуктов, потребление которых вредит здоровью. Специалисты предложили ограничить их распространение, введя специальную маркировку.

В перечень вредной пищи попали хлеб, колбасы, консервы, сыры, майонез, кетчуп и пирожные. Ученые Федерального исследовательского центра питания считают, что в этих изделиях слишком высокое содержание соли, сахара и трансжиров. Для того чтобы уберечь потребителей от вредной продукции, специалисты предложили Роскомнадзору помечать эти товары цветовой маркировкой.

"Сегодня вся медицинская общественность, Всемирная организация здравоохранения, Минздрав России и Роспотребнадзор обращают внимание на необходимость информировать население о содержании в каждом продукте соли, сахара и насыщенных жиров", – пояснили "Известиям" в ФИЦ питания.

Исследование проведено в рамках правительственной "Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года", утвержденной в 2016 году. Скорее всего, его результаты будут учитываться в разрабатываемом Минздравом проекте "Стратегии формирования здорового образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года".

Публикация от Mypp (@myppmopkovkina) Июл 15 2017 в 9:30 PDT

Теперь россияне смогут опознать вредные продукты по красной полосе на упаковке. Такой тип маркировки называется "светофором", и сейчас Евразийская экономическая комиссия рассматривает ее введение на всей территории стран – участниц Евразийского экономического союза. Смысл такой маркировки заключается в том, что упаковки продуктов будут помечены тремя разными цветами.

Изделия с самой низкой концентрацией вредных веществ маркируются зеленой полосой. Если в составе будет больше опасных элементов, то такая продукция получит желтую ленту на упаковку. Если же продукт однозначно вредный, и в его составе превышаются нормы трансжиров, соли и сахара, то он будет выделен красной полосой.