Россиян предупредили о вспышке опасной болезни в Европе

Роспотребнадзор предупредил жителей нашей страны о росте заболеваемости гриппом в европейском регионе. На наличие вирусов были обследованы более 3,9 тысячи проб, из которых более 51% оказались положительными.

Сообщается, что преобладают вирусы гриппа В (66,7% положительных проб), доля вирусов А составила 33,3%. Максимальное распространение болезни зафиксировано на территориях Ирландии, Италии, Швейцарии, Великобритании, Люксембурга, Болгарии и Косово.

Рассказали в Роспотребнадзоре и о ситуации в нашей стране. "По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в девяти субъектах. Лабораторно обследованы за отчетную неделю более 4,6 тысячи человек, в 252 случаях обнаружены вирусы гриппа А, в 109 – вирусы гриппа В. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок составила 23,4%", – сообщает пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре посоветовали приобрести медицинские маски для защиты органов дыхания при посещении мест скопления людей. Несмотря на то что эпидемии гриппа отмечаются каждый год, и современная медицина успешно борется с этим заболеванием, оно остается одним из наиболее опасных из-за осложнений. Специалисты настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением и при первых симптомах обращаться к врачу.