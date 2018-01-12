Россиян предупредили о вспышке смертельного свиного гриппа

Вспышка свиного гриппа зафиксирована в России. В группе риска – дети и взрослые старше 50 лет.

Эпидемии обычного гриппа в России пока не наблюдается, утверждают медики. По их данным, зафиксированы лишь единичные случаи заболевания – помогла вакцинация. Однако вирус свиного гриппа представляет серьезную опасность для россиян.

Врачи определили группы риска. Свиной грипп опасен, в частности, для молодых людей – даже тех, у кого нет серьезных проблем со здоровьем. Медики напоминают, что во время первой эпидемии этого заболевания в 2009 году именно молодежь чаще всего попадала в больницу с таким осложнением, как тяжелая пневмония.

Особенно серьезно надо отнестись к предупреждению детям младше пяти и взрослым старше 50 лет. Высок риск осложнений также для тех, кто страдает заболеваниями легких и сердца. По данным медиков, возможность смерти от гриппа для входящих в эту группу выше в 400 раз – причем летальный исход возможен даже спустя три недели после избавления от вирусной инфекции.

Высок риск и для имеющих проблемы с лишним весом, больных диабетом и носителей вируса иммунодефицита. Следует соблюдать осторожность людям с заболеваниями крови, послеоперационным пациентам, больным с онкологическими диагнозами и беременным.

Ученые отмечают: чем больше времени проходит с момента появления нового вируса, тем ниже его агрессивность. "Тем не менее этот грипп очень опасен, потому что поражаются не только верхние, но и нижние дыхательные пути – могут сразу возникать тяжелые вирусные пневмонии. Про этот грипп можно сказать, что он опасен для всех. Смертность, с ним связанная, до сих пор выше, чем в случае с обычным сезонным гриппом", – пояснил специалист Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Что касается обычного гриппа, эпидемиологический порог пока не превышен. Медики полагают, что подъема заболеваемости в Центральной России следует ожидать к концу января, передает НСН.