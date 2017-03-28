Россиян косит грипп

В России резко увеличилось количество больных гриппом и ОРВИ. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация будет оставаться напряженной еще минимум две недели.

По информации ведомства, за прошедшую неделю число госпитализированных с гриппом и ОРВИ пациентов увеличилось на 14%, сообщает РИА Новости. При этом число заболевших продолжает увеличиваться. "Если на предыдущей неделе доля вирусов гриппа B составляла 75%, то на этой неделе это уже 86,5%", – подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что, несмотря на снижение активности гриппа в ряде регионов, уровень заболеваемости в России остается повышенным, преимущественно за счет детей. По ее словам, особенно много больных среди школьников в Калмыкии и Кемеровской области.

Она добавила, что для остановки эпидемии были полностью закрыты 17 школ и 47 детских садов. "Мероприятия продолжаются, еще как минимум две недели ситуация будет оставаться достаточно напряженной", – заключила глава ведомства.

Между тем если вовремя принять профилактические меры, можно защитить себя от простудного заболевания. Специалисты рекомендуют чаще мыть руки и реже бывать в местах большого скопления людей. Если же "отсидеться дома" не получается, стоит надевать специальную медицинскую маску.