Создана нановакцина от всех видов гриппа

Экспериментальная нановакцина защищает от всех видов гриппа. Действие препарата успешно проверили на мышах, на очереди – клинические испытания.

Самые серьезные эпидемии вызывают штаммы вируса гриппа типа А. Именно на их нейтрализацию направлено действие препарата, разработанного микробиологами Университета штата Джорджия в американской Атланте.

Ежегодно эпидемии гриппа уносят тысячи жизней. Борьба с заболеванием осложняется тем, что у этого вируса есть разновидности – сложно предсказать, какой вид получит наибольшее распространение в этом или следующем году. Кроме того, вакцинация позволяет выработать иммунитет лишь к одному или нескольким штаммам.

Проблему должна решить разработанная американцами нановакцина. Лэй Дэн и его коллеги создали наночастицы, состоящие из нескольких слоев жира и фрагментов гемагглютинина – белковой брони вируса, играющей ключевую роль в его прикреплении к клеткам легких.

Как пояснил ученый, эти обломки белка располагаются в наночастицах так, что постепенно высвобождаются и попадают в кровоток после введения вакцины. По форме они аналогичны частям "живого" вируса. Благодаря этому иммунитет постепенно учится распознавать ключевые участки в структуре гемагглютинина и нейтрализовать их, даже если доступ к ним затруднен.

"Иммунная реакция затрагивает все штаммы гриппа, что нехарактерно для обычных сезонных прививок, обычно нацеленных на ту часть вируса, которая быстрее всего меняется. Наша вакцина не имеет подобного недостатка, и в будущем, когда завершатся клинические испытания, она даст человеку защиту от гриппа на очень долгое время", – приводит слова Дэна журнал Nature Communications. Биологи рассчитывают в ближайшее время получить разрешение на клинические испытания с участием добровольцев.