5 составляющих эликсира молодости

Исследования последних лет в области сохранения здоровья и молодости буквально переворачивают представления о человеке. С точки зрения медицины складывается ощущение, что тот человек, которого лечили 10 -20 лет назад и тот, с которым имеют дело сегодня – два разных человека.

Благодаря новейшим исследованиям есть представление о трех думающих центрах в организме – головном, сердечном и брюшном, о важности того питательного коктейля, который приготавливается в организме и к этим центрам поступает. О том, как все эти знания об эмоциональном и физическом равновесии позволяют действительно играть в игры со временем. И, между прочим, сегодняшние результаты новейших исследований прекрасно соотносятся с древнейшими представлениями и учениями буддистов, индейцев, тибетских монахов об энергетических центрах и естественных способах усовершенствования организма, вплоть до "перепайки" мозга и изменения сознания. Понимание того, как все действительно функционирует, существует уже давно и сейчас лишь находит научное подтверждение. Самыми значительными открытиями последних десятков лет в сфере красоты и молодости можно считать появившиеся представление о роли и работе зеркальных нейронов мозга и открытие теломеров.

Про зеркальные нейроны и то, как мы действительно "отзеркаливаем" и пропускаем через себя окружающий мир, стоит говорить отдельно.

Сейчас хочется рассказать о роли теломеров и заложенных суперспособностях организма к восстановлению – в общем это очередной звоночек или "пинок" на пресловутую тему образа жизни и того, насколько мы сами творцы своего самочувствия и долголетия.

Теломеры – это обнаруженные колпачки, защищающие окончания ДНК. Тема их разрушения и восстановления связана с двумя принципиальными вопросами: продление жизни и исцеление от рака. Процесс деления клеток не может быть бесконечным, это касается и теломеров – при каждом делении они укорачиваются и по их длине можно безошибочно определить биологический возраст организма. То есть его реальное состояние, не зависящее от календарей и дат. О том, каким образом теломеры восстанавливать ученые активно дискутируют и проводят значительную следовательскую работу – вопрос актуальный во все времена. Это фактически тот самый эликсир молодости. Наверное, мы с вами последнее поколение, ограниченное общепринятыми возрастными рамками с максимальным порогом в 100 лет. Но есть абсолютно достоверные сведения о том, как сохранять и поддерживать существующее состояние тепломеров, каким образом не усугубить разрушительное воздействие.