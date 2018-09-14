5 составляющих эликсира молодости

Исследования последних лет в
области сохранения здоровья и молодости буквально переворачивают представления
о человеке. С точки зрения медицины складывается ощущение, что тот человек,
которого лечили 10 -20 лет назад и тот, с которым имеют дело сегодня – два
разных человека.
Благодаря новейшим исследованиям
есть представление о трех думающих центрах в организме – головном, сердечном и
брюшном, о важности того питательного коктейля, который приготавливается в
организме и к этим центрам поступает. О том, как все эти знания об
эмоциональном и физическом равновесии позволяют действительно играть в игры со
временем. И, между прочим, сегодняшние результаты новейших исследований
прекрасно соотносятся с древнейшими представлениями и учениями буддистов,
индейцев, тибетских монахов об энергетических центрах и естественных способах
усовершенствования организма, вплоть до "перепайки" мозга и изменения сознания.
Понимание того, как все действительно функционирует, существует уже давно и
сейчас лишь находит научное подтверждение. Самыми значительными открытиями
последних десятков лет в сфере красоты и молодости можно считать появившиеся
представление о роли и работе зеркальных нейронов мозга и открытие теломеров.
Про зеркальные нейроны и то, как
мы действительно "отзеркаливаем" и пропускаем через себя окружающий мир, стоит
говорить отдельно.
Сейчас хочется рассказать о роли
теломеров и заложенных суперспособностях организма к восстановлению – в общем
это очередной звоночек или "пинок" на пресловутую тему образа жизни и того,
насколько мы сами творцы своего самочувствия и долголетия.
Теломеры – это обнаруженные
колпачки, защищающие окончания ДНК. Тема их разрушения и восстановления связана
с двумя принципиальными вопросами: продление жизни и исцеление от рака. Процесс
деления клеток не может быть бесконечным, это касается и теломеров – при каждом
делении они укорачиваются и по их длине можно безошибочно определить
биологический возраст организма. То есть его реальное состояние, не зависящее
от календарей и дат. О том, каким образом теломеры восстанавливать ученые
активно дискутируют и проводят значительную следовательскую работу – вопрос
актуальный во все времена. Это фактически тот самый эликсир молодости.
Наверное, мы с вами последнее поколение, ограниченное общепринятыми возрастными
рамками с максимальным порогом в 100 лет. Но есть абсолютно достоверные
сведения о том, как сохранять и поддерживать существующее состояние тепломеров,
каким образом не усугубить разрушительное воздействие.
- С точки зрения эмоциональных и внутренних состояний крайне
негативно на теломеры (как и все клетки организма) влияет стресс во всех его
проявлениях. Поскольку мы с вами живем не в идеальном мире, то один из ключей к
долголетию – расслабление, снятие психологических блоков, медитации и
пребывание в состоянии "здесь и сейчас". Гармонизация того самого головного
думающего центра.
- Переходим к сердечному центру и здесь ученые говорят
действительно о том, что здоровое сердце (которое, кстати, согласно последним
исследованиям и гормоны синтезирует, в частности гормон любви окситоцин) неразрывно
связано с длиной теломеров. Это снова к вопросу про питание и образ жизни – мы
обращаемся к источникам ОМЕГА-3. В Калифорнийский университете провели
исследование, которое показало обратную связь между скоростью укорочения теломер
и уровней омега-3 в крови – чем выше уровень омега-3 индекса, тем длиннее
теломеры. Таким образом потребление продуктов и добавок, богатых омега-3
защищает наши теломеры от преждевременного разрушения.
- Исследование Колорадского Университета в 2010 году
показало, что теломеры людей, ведущих активный образ жизни длиннее, чем у тех,
кто менее подвижен. Пока вы бесцельно лежите на диване, вы укорачиваете свою
жизнь. Для ощутимого результата и поддержания здоровья достаточно трех
тренировок в неделю с 30-минутной кардио-активностью и 30-минутной мышечной
нагрузкой.
- Базовая доля рекомендаций придется на долю "брюшного ума" -
третьего думающего центра организма. Закисляющие процессы в организме
укорачивают теломеры – это значит, что воспалительные процессы и все факторы,
отвлекающие организм от их купирования неминуемо будут отбирать у вас годы
жизни. Важно следить не только за состоянием здоровья, но и за составом своего
рациона. В "молодильном" питании непременно должны присутствовать все
микроэлементы и витамины, особенно антиоксиданты, которые в большом количестве
содержатся в овощах, зелени и фруктах. Также стоит следить за уровнем витамина
Д, поступающим в меньшей степени с питанием и в большей – с солнечным светом.
Обратите внимание на гормонально сбалансированное питание.
- Отказываемся от вредных привычек – курение и
злоупотребление сладкой газировкой, например, в равной степени отнимут у вас по
5 лет жизни (суммарно 10). Отсутствие полноценного сна и злоупотребление
сладким также будут подтачивать ваши драгоценные ресурсы.