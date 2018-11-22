Сахар помогает победить рак

Специалисты из Института исследования рака в Великобритании выяснили, что сахар манноза замедляет развитие злокачественной опухоли и усиливает эффективность действия химиотерапии. Заменитель глюкозы также помогает избежать ожирения.



Раковые клетки потребляют огромное количество глюкозы для роста. В свою очередь манноза может блокировать поступление углеводов в зараженные ткани. В то же время этот сахар не влияет на способность здоровых клеток поглощать глюкозу.

"Опухолевые клетки потребляют огромные количества глюкозы, что можно использовать для уничтожения рака. Проблема заключается в том, что этот сахар потребляют и здоровые ткани. Мы обнаружили, что раковые тельца не могут переварить маннозу, что замедляет их рост, но при этом не сказывается на нормальных клетках", – передает слова одного из ученых Кевина Райана РИА Новости.

Специалисты провели эксперимент над мышами, которые страдали от рака кожи, легких или поджелудочной железы. Оказалось, что манноза значительно тормозит рост опухоли и в то же время не вызывает побочных эффектов. Кроме того, этот сахар усилил эффективность препаратов против рака: они стали уничтожать 30-50% зараженных клеток, а не 10–15% как раньше, передает EG.ru.

Исследователи проверили влияние заменителя глюкозы на такие заболевания, как лейкемия, остеосаркома, рак яичников и кишечника. Некоторые клетки реагировали на сахар, а другие продолжали развиваться и делиться. Теперь ученым предстоит выяснить, почему манноза действует так избирательно и будет ли она эффективной при лечении рака у человека.

Ранее ученые из Лидского университета в Англии сделали сенсационное открытие в сфере лечения особого опасного вида онкологии. Оказалось, что в борьбе с раком кишечника помогает аспирин. Они провели эксперимент, в ходе которого доказали, что у пациентов, принимавших этот препарат, наблюдалось снижение количества предраковых полипов в кишечнике.