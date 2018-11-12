Какие виды рака лечатся успешнее всего

Онколог рассказал, что наиболее успешно врачам удается вылечить опухоль яичников у женщин и яичек у мужчин. Он также заявил, что победить страшную болезнь могут около 80% пациентов.

"Герминогенные опухоли яичников у женщин и яичек у мужчин, если мы говорим о солидных опухолях, лечатся наиболее успешно. Это опухоли, которые возникают у молодых людей и девушек. Они очень агрессивные, быстро метастазируют, но сегодня нам удается вылечивать около 80% пациентов, независимо от того, где локализуются многочисленные метастазы", – передает слова Сергея Тюляндина РИА ФАН.

Ранее новозеландские ученые из Университета Отаго обнаружили вирус, который способен побороть онкологическое заболевание. Вирус под названием Сенека-Валли инфицирует раковые клетки и убивает их.

Специалисты выяснили, что он эффективен лишь в течение двух недель, после чего организм вырабатывает к нему иммунитет. Теперь они планируют модифицировать вирус так, чтобы у человеческого организма не развивалась к нему устойчивость. Ученые утверждают, что эти исследования помогут решить проблему лечения раковой опухоли.