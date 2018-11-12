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Здоровье

Рак помог раскрыть тайну мозга

Фото: pixabay.com
Ученым из Научно-исследовательского института Карилиона при Университете штата Вирджиния удалось узнать, какими функциями обладают перинейрональные сети – структуры головного мозга, чье предназначение было загадкой для исследователей на протяжении 125 лет. Статья была опубликована в одном из зарубежных научных журналов.
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Исследователи наблюдали за мышами, которые страдали от рака мозга. Они установили, что патологические ткани выделяют избыточное количество глутамата, который наносит большой вред здоровым клеткам и способствует развитию опухоли. Глутамат также уменьшает активность гаммо-аминомасляной кислоты, которая является тормозным нейромедиатором. В конце концов это приводит к развитию эпилепсии.

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Кроме того, опухоль выделяет фермент, который атакует перинейрональные сети, необходимые для обмена сообщениями. При нарушении этой структуры у грызунов начинаются эпилептические судороги. Ученые планируют разработать специфические ингибиторы, которые будут подавлять ферменты. Исследователи утверждают, что результаты исследования помогут разработать новые методы борьбы с эпилепсией.

Ранее ученые из Кентуккийского университета нашли способ затормозить старение мозга. Низкоуглеводная диета, по мнению специалистов, повышает когнитивные способности живых существ и уменьшает риск развития возрастных нейродегенеративных заболеваний. 

Автор: Полина Крылова12 ноября 2018, 15:29

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