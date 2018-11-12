Рак помог раскрыть тайну мозга

Ученым из Научно-исследовательского института Карилиона при Университете штата Вирджиния удалось узнать, какими функциями обладают перинейрональные сети – структуры головного мозга, чье предназначение было загадкой для исследователей на протяжении 125 лет. Статья была опубликована в одном из зарубежных научных журналов.



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