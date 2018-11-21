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Здоровье

Рак кишечника победили аспирином

Фото: www.globallookpress.com
Ученые из Лидского университета (Англия) сделали сенсационное открытие в сфере лечения особого опасного вида онкологии. Выяснилось, что в борьбе с ним помогает распространенное лекарство.
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В исследовании участвовали более 700 пациентов из 53 британских больниц. Их поделили на четыре группы. Первые принимали ежедневно в течение года 300 миллиграммов аспирина, вторые – два грамма эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК), третьи – два вещества вместе, а четвертые – "пустышку".

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По окончании эксперимента ученые провели колоноскопию у пациентов. Выяснилось, что применение аспирина позволило повысить эффективность противораковой терапии в несколько раз, передает Medical Express. У пациентов, которые принимали этот препарат, отметилось снижение количества предраковых полипов в кишечнике.

Теперь специалисты пытаются понять, как именно можно интегрировать аспирин в противораковую терапию при разных формах онкологии. Примечательно, что исследования по данному вопросу ведутся не первый год.

Ранее ученые назвали аспирин одним из самых эффективных препаратов для профилактики рака. Регулярное употребление лекарства снижает риск развития онкологии до 47%. Как писали "Дни.ру", при онкологии прием аспирина после удаления опухоли и перед химиотерапией повышает шансы на выживание больных раком.

Автор: Валерия Нарская21 ноября 2018, 16:16

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