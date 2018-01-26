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Жир назвали причиной рака груди

Фото: GLOBAL LOOK press
Американские ученые провели исследование, которое показало, что женщины, в организме которых содержится много жировых отложений, гораздо больше подвержены развитию рака груди. Исследователи заявили, что при увеличении массы жира в организме хотя бы на пять килограммов даже у стройных дам повышается риск возникновения этого вида онкологии на 35%.
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Свои выводы медики озвучили на ежегодной конференции Американской ассоциации изучения рака. Так, ученые Корнелльского университета обнаружили, что негативные эффекты на самом деле сложнее, чем казалось ранее.

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Специалисты наблюдали за жизнью примерно 3,5 тысячи женщин в бальзаковском возрасте на протяжении примерно 16 лет. За это время примерно две сотни из них стали жертвами разных форм рака груди, что помогло медикам оценить, как на вероятность его развития влияют лишние килограммы. "Мы надеемся, что наше открытие заставит женщин задуматься о том, что жир может способствовать развитию рака груди даже в том случае, если они имеют нормальный индекс массы тела", – приводит слова ученого Эндрю Данненберга Aacr.org.

Ранее британские медики заявили о том, что частое окрашивание волос увеличивает риск возникновения рака молочных желез. Онкологи рекомендуют не подвергать себя этой косметической процедуре более шести раз в год.

Кроме того, сообщалось, что риск возникновения распространенных эстроген-независимых раковых опухолей груди, имеющих наихудшие показатели выживаемости, можно снизить с помощью средиземноморской диеты. Таким образом, угроза возникновения заболевания падает на 32%.

Автор: Людмила Фоканова26 января 2018, 12:52

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