Частое окрашивание волос может привести к раку груди

Британские медики заявили о том, что частое окрашивание волос увеличивает риск возникновения рака молочных желез. Онкологи рекомендуют не подвергать себя этой косметической процедуре более шести раз в год.

Как рассказал специалист из лондонской больницы Princess Grace Hospital, профессор Кефан Мокбел, к такому выводу он пришел, изучив истории болезни своих пациенток, передает The Times. Оказалось, любительницам красить волосы на 14% чаще, чем остальным дамам, ставится диагноз "рак груди".

"Наши исследования выявили статистическую связь между воздействием красителей для волос и возникновением онкологического заболевания молочной железы", – подчеркнул медик. По словам профессора, исследование еще не завершено, но уже можно с определенностью говорить о том, что данная химическая процедура повышает риск развития рака.

Мокбел также отметил, что в особой опасности находятся женщины, которые красят волосы чаще шести раз в год. Врач рекомендовал снизить частоту использования косметических химикатов и регулярно проходить медицинское обследование, передает Ura.Ru.





Ранее бельгийские ученые пришли к выводу, что активное потребление сахара стимулирует рост злокачественной опухоли. Оказалось, что раковые клетки вырабатывают энергию с помощью расщепления глюкозы. Этот феномен запускает цикл непрерывной стимуляции развития и роста опухоли.