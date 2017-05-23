Ежедневный стаканчик вина приводит к раку груди

Исследование доказывает, что даже небольшая доза спиртного увеличивает риск рака молочной железы. А вот регулярные физические нагрузки наоборот благотворно влияют на женский организм.

Исследователи из Всемирного фонда исследований рака и Американского института по изучению рака обработали данные о 12 миллионах женщин и проанализировали 260000 случаев рака молочной железы по всему миру. В итоге кропотливой работы ученые назвали главные факторы, увеличивающие риск рака молочной железы, а также наоборот, понижающие риск онкологии.

Чтобы снизить риск раковой опухоли на 17%, следует регулярно заниматься спортом и давать организму физическую нагрузку. В этом случае женщинам показан бег или быстрая езда на велосипеде. Те, кто регулярно и ежедневно уделял спорту хотя бы по 45 минут, снижали риск заболевания на 17%.

Интересно, что работа в саду или огороде, если ей тоже заниматься регулярно, аналогично снижает риск раковой опухоли. В этом случае ученые говорят о снижении рисков на 13%.

"Более двадцати тысяч случаев заболевания раком молочной железы в год можно было бы предотвратить, если бы женщины были трезвенницами, физически активными и следили за своим весом", – делают вывод исследователи.



Эксперты Всемирного фонда исследований рака подтверждают мнение коллег. По их мнению, есть веские доказательства, что употребление алкогольных напитков и избыточный вес являются причиной рака молочной железы в постменопаузе.

"Кроме того, есть веские доказательства того, что кормление грудью защищает от рака молочной железы", – добавляют специалисты.