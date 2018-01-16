В России разработали уникальную методику лечения рака

Новую методику лечения рака поджелудочной железы применили российские врачи. Операцию с использованием радиоактивного йода провели в Тюмени.

Рак поджелудочной железы в четвертой стадии выявили врачи у жительницы Тобольска. Пациентка обратилась в многопрофильный клинический медицинский центр в конце ноября. Медики подчеркнули, что эта болезнь быстро прогрессирует и сопровождается сильными болями.

Тюменские врачи решились на экспериментальную операцию. Манипуляции проходили под контролем компьютерного томографа. После обезболивания пациентке иглами сквозь кожу и желудок ввели в железу зернышки радиоактивного йода. Как отметили медики, раньше подобная методика использовалась только при лечении предстательной железы.

По словам врачей, женщине оказали паллиативную помощь – постарались улучшить качество жизни. "Даже если мы не можем избавиться от новообразования, мы должны дать пациенту шанс вести обычную жизнь: встречаться с близкими, заниматься обыденными домашним делами", – приводит "Российская газета" слова руководителя радиотерапевтической службы Василия Ощепкова. Операцию он провел вместе с коллегой из Санкт-Петербурга.

В свою очередь женщина заявила, что после операции чувствует себя отлично. Она намерена продолжать экспериментальное лечение.

Как писали Dni.Ru, лучшая профилактика некоторых видов рака – употребление большого количества овощей и фруктов. Британские ученые исследовали активность ферментирующих бактерий пищеварительного тракта, обитающих в толстом кишечнике. Как выяснили сотрудники Института Бабрахама, при ферментации богатых клетчаткой продуктов эти бактерии выделяют особые вещества, которые оказывают противовоспалительный и противораковый эффект.

