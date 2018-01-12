Врачи лечили у многодетной матери остеохондроз вместо онкологии

Управление Следственного комитета России по Свердловской области проверяет компетентность врачей местного онкодиспансера. Пациентка – многодетная мать – скончалась от рака, который медики диагностировали лишь на последней стадии.

Двадцатисемилетняя мать троих детей, жительница Краснотурьинска Евгения Попова обратилась к врачам с жалобой на сильные боли в груди. Медики сообщили женщине, что у нее остеохондроз. Определить, что у пациентки рак груди, они смогли лишь после того, как у Евгении появились метастазы и лечение было бесполезно, передает Life.ru.

Неверный диагноз поставили врачи Свердловского областного онкодиспансера. По факту случившегося региональный Минздрав организовал проверку профессиональности действий онкологов. Также в связи со смертью матери троих детей начало проверку СУ СКР по Свердловской области. Следователи выяснят, насколько верно и своевременно была оказана медицинская помощь.

Евгения Попова скончалась 11 января. "Спасибо всем, кто помогал, поддерживал, верил, молился, думал. Сейчас трудно подобрать слова. Сегодня младшему Жениному сыну исполнилось восемь месяцев. Он такой улыбака..." – приводит Ura.ru слова подруги Евгении Натальи Калининой.

Ошибки врачей, к сожалению, не редкость. В Санкт-Петербурге женщина скончалась от послеродового геморроя. В Следственном комитете Центрального района возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

30-летняя Гулсоры Джалал-Ахунова перебралась вместе со своей семьей в Санкт-Петербурге из Узбекистана. Она обратилась в клинику с послеродовым геморроем. После того как медики ввели ей обезболивающее, наступила аллергическая реакция. Вывести женщину из состояния клинической смерти не удалось.