Чай в пакетиках вызывает рак и бесплодие

Хлор и другие опасные соединения – целый букет вредных добавок получают любители чая, употребляя напиток, приготовленный из пакетиков. Пакетированный яд разрушает не только пищеварительную систему, но и почки, и даже кости.

Заваривать чай в пакетиках намного проще – и при современном ритме жизни это большое преимущество. Однако, как выясняется, в спешке мы забываем о здоровье.

Эксперты предупреждают: пакетированный чай имеет мало общего с настоящим напитком. Его изготавливают из старых листьев, которые в процессе роста накапливают содержащиеся в почве фториды. Эти соединения наносят ощутимый вред почкам и даже костям человека.

Но в случае с пакетированным чаем это еще меньшее из зол. Хлор, которым отбеливают бумагу для производства пакетов, растворяется в воде. Кроме того, бумажные пакетики часто имеют в своем составе эпихлоргидрин, который используется как пестицид. При взаимодействии с водой он становится более опасным, приводя к бесплодию, проблемам иммунной системы и раку.

Пакетики-пирамидки изготавливаются из нейлона пищевого назначения или даже пластика. Но и эти материалы выделяют токсичные вещества. Особенно много их попадет в организм, если заваривать такой пакет не один раз или постоянно пить пакетированные чаи. Кроме того, в чашке у потребителя оказываются все вредные вещества, которыми обрабатывали листья в процессе роста – перед упаковкой в пакеты чай не промывают, пишет Anews.

Заваренный листовой чай имеет выраженный аромат и вкус за счет содержащегося в листьях эфирного масла. А в пакетики чаще всего кладут слишком мелкие листья и чайную пыль. Они придают воде цвет, но не вкус. Так что производителям приходится добавлять ароматизаторы, которые, как давно известно, не способствуют укреплению здоровья.

Есть и другие причины заваривать именно листья. В частности, пакетированный чай обходится дороже. Кроме того, обеспокоенным экологией потребителям следует знать, что пакетики очень долго разлагаются и загрязняют окружающую среду.