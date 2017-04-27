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Здоровье

Раскрыто неожиданное свойство соли

Фото: wikipedia.org
Долгое время диетологи утверждали, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний стоит употреблять как можно меньше соли. Однако последнее открытие американских ученых говорит о том, что недостаток натрия в пище может, напротив, нанести серьезный вред здоровью.
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Группа ученых из Бостонского университета проанализировала данные 2 632 человек обоего пола от 30 до 64 лет. Исследователи наблюдали за испытуемыми на протяжении 16 лет, собирая данные об их питании. 

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В начале эксперимента у всех добровольцев было нормальное артериальное давление. Однако в конце исследования у тех, кто придерживался низкосолевой диеты (менее пяти граммов в сутки), его показатели оказались гораздо выше, чем у тех, кто не ограничивал себя в этом продукте, сообщает Science Daily.

Исследователи подчеркивают, что наиболее низкое давление было у тех испытуемых, которые употребляли около 9,2 грамма натрия в день. Те же, кто съедал соли больше, также сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Отметим, что в США диетологи рекомендуют употреблять не более 5,75 грамма соли в сутки. Считается, что избыточное количество натрия в организме провоцирует повышение артериального давления и, соответственно, может привести к инсульту. Однако последние открытия говорят о том, что польза низкосолевой диеты не имеет серьезных научных оснований. 

Автор: Светлана Сидорчук27 апреля 2017, 16:46

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