Обнаружена неожиданная опасность соли
Ученые из Германии, США и Бельгии изучили экскременты мышей, питавшихся едой с повышенным содержанием соли. Оказалось, что в их организме уменьшилось количество бактерий Lactobacillus murinus.
Из-за этого у животных мог развиться аутоиммунный энцефаломиелит и гипертензия. Пилотное исследование влияния соли на кишечник было проведено и среди людей, передает Nature.
Оказалось, что употребление большого количества хлорида натрия приводит к сокращению числа полезных бактерий и увеличению числа клеток Т-хелперов 17-го типа, которые в таких количествах могут приводить к гипертензии – повышенному давлению в полых органах.
Ранее финские ученые узнали, что соль приводит к сердечной недостаточности. По словам специалистов, если превышать дневную норму потребления, то риск развития сердечных заболеваний возрастает в два раза.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более пяти граммов соли в сутки, а физиологически человеку необходимо всего два грамма. По данным организации, большинство людей употребляют на 80-140% больше нормы.
ВОЗ подсчитала: если все население планеты будет следовать этим нормам, количество смертей уменьшиться на два с половиной миллиона. Столько человек каждый год умирают из-за переизбытка соли.
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