Обнаружена неожиданная опасность соли

Международная группа ученых обнаружила, что поваренная соль может нарушить микрофлору кишечника и привести к различным заболеваниям. К такому выводу специалисты пришли в ходе экспериментов над млекопитающими.

Ученые из Германии, США и Бельгии изучили экскременты мышей, питавшихся едой с повышенным содержанием соли. Оказалось, что в их организме уменьшилось количество бактерий Lactobacillus murinus.

Из-за этого у животных мог развиться аутоиммунный энцефаломиелит и гипертензия. Пилотное исследование влияния соли на кишечник было проведено и среди людей, передает Nature.

Оказалось, что употребление большого количества хлорида натрия приводит к сокращению числа полезных бактерий и увеличению числа клеток Т-хелперов 17-го типа, которые в таких количествах могут приводить к гипертензии – повышенному давлению в полых органах.

Ранее финские ученые узнали, что соль приводит к сердечной недостаточности. По словам специалистов, если превышать дневную норму потребления, то риск развития сердечных заболеваний возрастает в два раза.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более пяти граммов соли в сутки, а физиологически человеку необходимо всего два грамма. По данным организации, большинство людей употребляют на 80-140% больше нормы.

ВОЗ подсчитала: если все население планеты будет следовать этим нормам, количество смертей уменьшиться на два с половиной миллиона. Столько человек каждый год умирают из-за переизбытка соли.