Бальзамы для губ оказались смертельно опасными

Французские специалисты изучили состав 21 образца бальзамов для губ известных брендов. Исследователи пришли к выводу, что многие гигиенические помады опасны для здоровья.

Исследование проводилось по заказу группы защиты интересов потребителей Que Choisir. Проверка показала, что в десяти образцах известных бальзамов для губ содержатся опасные канцерогенные вещества, передает RTBF.



В частности, в некоторых ученые обнаружили минеральные масла с насыщенными углеводородами. Попадая в организм, эти вещества могут вызвать воспаление в лимфоузлах и печени. Учитывая, что бальзам для губ достаточно легко проглотить, то риск достаточно высокий.

При этом, как отмечают ученые, наличие канцерогенов в составе гигиенических помад не указывается ни на упаковке, ни в соответствующем бумажном вкладыше. Из-за этого выбрать безопасный продукт потребителю довольно сложно.

Ранее французские ученые заявили, что популярные в медучреждениях чистящие средства могут привести к развитию тяжелых болезней легких. В течение многих лет специалисты следили за здоровьем 55 тысяч медсестер. За восемь лет у 663 из них диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ).

Выяснилось, что медсестры, регулярно использующие чистящие средства для дезинфекции поверхностей, на 22% чаще страдают от ХОБЛ. Кроме того, было установлено, какие именно химикаты способны навредить организму.

Потенциально опасными оказались глутаровый альдегид (применяется для обработки медицинских инструментов), отбеливатель, перекись водорода, спиртовые и четвертичные аммониевые соединения (используются для дезинфекции пола и мебели). Все они могут вызвать ХОБЛ с вероятностью от 24 до 32%.

