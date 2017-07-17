Заменители сахара признали смертельно опасными

Использование сахарозаменителей оказалось связано с риском увеличения массы тела, высоким кровяным давлением, диабетом и сердечными заболеваниями. Это подтверждает десятилетнее научное наблюдение.

Как показало долгосрочное исследование, проведенное в Канаде, употребление в пищу аспартама, сукралозы и стевии грозит риском увеличения массы тела и ухудшением состояния здоровья. К таким выводам ученые пришли в результате десятилетнего наблюдения за почти полумиллионом пациентов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на EurekAlert.

"Учитывая широкое использование искусственных подсластителей и нынешнюю эпидемию ожирения и связанных с ней заболеваний, необходимы дополнительные исследования для определения долгосрочных рисков и преимуществ сахарозаменителей", – пишет один из авторов исследования Меган Азад. По мнению ученых, десятилетнего срока все-такие недостаточно, чтобы прийти к однозначным выводам. Но лучше все-таки не подсаживаться на подсластители, если есть проблемы с лишним весом, считают исследователи.







Ранее Dni.Ru уже предупреждали об опасности подсластителей, приводя в пример исследования, проведенные за океаном. Так, в США более 41% взрослых и 25% детей ежедневно употребляют аспартам и другие сахарозаменители. В связи с этим их здоровье и жизнь находятся под угрозой. А в последние годы случаев, когда добавки оказывали негативное воздействие на здоровье американцев, стало в несколько раз больше.

"Совсем недавно искусственные подсластители считались физиологически инертными веществами, однако сейчас мы начали выяснять, что они отражаются на метаболизме человека", – говорит Элисон Сильвецки из университета Джорджа Вашингтона в Филадельфии. Аспартам и его аналоги широко используются в пищевой промышленности для понижения стоимости продуктов питания и снижения их калорийности при создании диетических блюд и напитков. Таким образом, бизнесу выгодно употребление заменителей сахара населением.