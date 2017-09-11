Чистящие средства признали опасными для здоровья

Регулярное использование дезинфицирующих средств может привести к развитию тяжелого заболевания легких. В перечень потенциально опасных веществ вошли отбеливатель, перекись водорода, а также соединение для обработки медицинских инструментов.

В течение многих лет ученые из Французского национального института здоровья и медицинских исследований следили за здоровьем 55 тысяч медсестер. За восемь лет у 663 из них диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), передает EurekAlert.

Всем испытуемым было предложено заполнить опросник о том, какими дезинфицирующими средствами и как часто они пользуются в работе. Специалисты делали поправку на возраст участниц, индекс массы тела и наличие вредных привычек.

Выяснилось, что медсестры, регулярно использующие чистящие средства для дезинфекции поверхностей, на 22% чаще страдают от ХОБЛ. Кроме того, было установлено, какие именно химикаты способны навредить организму.

Потенциально опасными оказались глутаровый альдегид (применяется для обработки медицинских инструментов), отбеливатель, перекись водорода, спиртовые и четвертичные аммониевые соединения (используются для дезинфекции пола и мебели). Все они могут вызвать ХОБЛ с вероятностью от 24% до 32%.

Примечательно, что некоторые из этих веществ используются в домашних условиях, в частности отбеливатель или перекись водорода. Ученые напомнили, что ранее была выявлена связь между средствами дезинфекции и развитием астмы.