Чистящие средства признали опасными для здоровья
В течение многих лет ученые из Французского национального института здоровья и медицинских исследований следили за здоровьем 55 тысяч медсестер. За восемь лет у 663 из них диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), передает EurekAlert.
Всем испытуемым было предложено заполнить опросник о том, какими дезинфицирующими средствами и как часто они пользуются в работе. Специалисты делали поправку на возраст участниц, индекс массы тела и наличие вредных привычек.
Выяснилось, что медсестры, регулярно использующие чистящие средства для дезинфекции поверхностей, на 22% чаще страдают от ХОБЛ. Кроме того, было установлено, какие именно химикаты способны навредить организму.
Потенциально опасными оказались глутаровый альдегид (применяется для обработки медицинских инструментов), отбеливатель, перекись водорода, спиртовые и четвертичные аммониевые соединения (используются для дезинфекции пола и мебели). Все они могут вызвать ХОБЛ с вероятностью от 24% до 32%.
Примечательно, что некоторые из этих веществ используются в домашних условиях, в частности отбеливатель или перекись водорода. Ученые напомнили, что ранее была выявлена связь между средствами дезинфекции и развитием астмы.
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