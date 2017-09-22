Назван легкий способ продлить жизнь

Канадские ученые назвали простой и эффективный способ продлить жизнь. Свои выводы они сделали на основе исследования, проведенного с участием 130 тысяч человек из 17 стран.

Ученые из Университета Макмастера в Канаде почти семь лет следили за состоянием здоровья испытуемых, отмечая уровень смертности среди них и то, от каких недугов они страдают, сообщает издание New Scientist. Параллельно с этим специалисты опросили участников исследования, выяснив, как часто они занимаются спортом в течение недели и сколько это занимает у них времени.

В результате оказалось, что у тех испытуемых, которые более 750 минут в неделю посвящают быстрой ходьбе, риск преждевременной смерти снижается на 36%. Кроме того, ученые считают, что физическая активность предотвращает 8% смертей за каждые семь лет.

Авторы работы подчеркивают, что для долголетия не обязательно ходить в спортзал. Вполне достаточно ежедневно в течение полутора часов убираться дома или ходить пешком на работу. Издание подчеркивает, что аналогичные рекомендации дает и Всемирная организация здравоохранения. Медики считают, что людям 18-65 лет полезно каждую неделю тратить минимум 150 минут на умеренную физическую активность и два дня – на упражнения, направленные на укрепление мышц.

Ранее американские ученые выяснили, что продолжительность жизни тесно связана с калорийностью пищи. Ограничивая рацион, человек увеличивает свои шансы на долголетие.