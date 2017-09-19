Рак и ожирение вызывает одна и та же причина

Ученые доказали, что отключение всего одного гена провоцирует развитие ожирения, рака и сахарного диабета. Часть ДНК, которая может вызвать эти заболевания, отвечает за кодирование фермента фосфатидной кислоты.

Исследователи использовали для эксперимента пекарские дрожжи как модельный организм. Удаление гена, кодирующего фосфатазу, приводило к накоплению в грибках фосфатидной кислоты. Из-за этого клетки дрожжей производили избыточное количество мембранных липидов.

"Избыточное производство мембран позволяет клетке неудержимо расти, что является признаком заболевания, напоминающего рак", – цитирует Journalof Biological Chemistry ученого Гил-Су Хана. Специалисты отмечают, что результаты эксперимента справедливы и для людей.

Сейчас исследователи активно пытаются до конца понять структуру и функцию фосфатазы фосфатидной кислоты и подобрать "ключи" к контролю за ее выработкой организмом. Пока никаких способов, кроме сбалансированной диеты, ученые не знают.

Опасный фермент был открыт в 1957 году, а кодирующий его ген специалисты обнаружили в 2006-м. С тех пор им удалось узнать, что его отключение провоцирует ожирение. Теперь стало понятно, что это может привести к заболеваниям намного серьезнее – раку и диабету.

Ранее Dni.Ru сообщали, что врачи разучились диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях – согласно последним исследованиям, анализ крови на онкомаркеры неэффективен и только нервирует пациента, что негативно сказывается на его здоровье. "Большая часть анализов на онкомаркеры не выявила злокачественной опухоли, а когда у пациентов все-таки нашли рак, в большинстве случаев маркеры не внесли вклада в диагностику заболевания", – заявил автор работы Крейг Баррингтон из Ракового центра Юго-Западного Уэльса.