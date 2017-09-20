Просмотр телевизора приближает смерть

Запойный просмотр телевизора связан с риском ранней гибели от таких заболеваний, как диабет, болезнь Паркинсона и даже старческое слабоумие. Поэтому не следует все свободное время проводить сидя у экрана.

Исследователи из Австралии выяснили, что частый и долгий просмотр телевизора может быть опасен. По мнению авторов научной работы, такое времяпрепровождение ведет к диабету, болезни Паркинсона и даже старческому слабоумию, сообщает Daily Mail.

Ученые провели наблюдения за почти девятью тысячами взрослых, при этом оценивая продолжительность их нахождения у телевизора. Был сделан неутешительный вывод, что каждый лишний час, потраченный на просмотр телевизора, приводит к дополнительному риску возникновения воспалительных заболеваний. Их вероятность повышается на 12%. Если тратить на просиживание у телевизора более четырех часов в день, риск таких заболеваний увеличивается до 54%.



"Умные" телевизоры позволяют не ожидать милостей от телевизионных каналов, а самостоятельно составлять программу просмотра, используя в том числе и интернет-подключение. Чем умнее становится техника, тем меньше ее владельцу нужно подниматься с дивана. Кроме того авторы исследования подметили, что у проводящих все свое свободное время у экранов как правило невысокий уровень образования и интеллекта. Как следствие, у "запойных" телезрителей меньше заработок.

Кроме того, телезависимые часто подвержены вредным привычкам: курению, пьянству, неправильному питанию. У них развивается диабет и гипертония и другие серьезные нарушения здоровья. Все это в итоге приводит к более ранней смерти, отмечают исследователи.