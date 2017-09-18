Мыши научат людей вечной жизни
Ученый уверен, что в ближайшее время человечество откроет тайну бессмертия, поскольку произошел существенный технологический скачок. "У нас появились мыши, которые могут жить в течение времени, эквивалентного 300 годам человеческой жизни, сохраняя хорошее здоровье. Мы постоянно узнаем что-то новое, и такие результаты были достигнуты всего за десять лет. Представьте, что будет спустя еще десятилетие", – заявил Кордейро в интервью RT.
По его словам, биологического предела человеческой жизни нет. В качестве примера эксперт привел стволовые клетки, которые умирают вместе с человеком, но не стареют. Срок их функционирования не ограничен и зависит только от условий среды, в которой они существуют.
Кордейро озвучил и еще одну интересную мысль. "Раковые клетки биологически бессмертны. Мы будем подробнее изучать рак, чтобы понять, как ему удалось справиться с проблемой старения. Разработанные в результате этих исследований технологии в конечном счете можно будет применять на людях", – сообщил он.
Скептики считают, что бессмертие пойдет во вред, поскольку обернется перенаселением планеты. Кордейро же напомнил, что это вечная боязнь человечества: "Страх перед тем, что людей слишком много, существовал еще во времена Римской империи. Затем он возродился два века назад в Британской империи – и это при шести миллионах жителей! Думали, что Англии пришел конец, а теперь там свыше 60 миллионов человек. Живут они очень хорошо и будут жить еще лучше!"
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