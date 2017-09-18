Мыши научат людей вечной жизни

Шоу "Голос" Интервью Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
партнеры
Понедельник 18 сентября
Лента новостей
13:13
Трусливый Саакашвили получил новый приказ от США
13:10
Шубскую обвинили в пиаре после смерти Глаголевой
13:04
Найден еще один спутник Земли
12:47
В сервисе "Сбербанк онлайн" произошел сбой
12:38
Водонаева бесилась в доме будущей свекрови
12:37
Алчная звезда Comedy Woman оставила мужа с ребенком ради денег
12:22
На свадьбе в Курске брат жениха упал с дерева и умер
12:21
Mercedes GLA 250 4matic: мини-кроссовер на мини-лето
12:07
На Украине поплакались из-за действий "Газпрома"
12:05
Скульптура из музея Зураба Церетели покалечила ребенка
11:56
Потерявшая дочь Елена Захарова: Мы снова будем вместе
11:46
ЦРУ пытается сорвать ЧМ-2018 с помощью Саакашвили
11:45
"Тинькофф-банк" уличили в нарушении прав клиентов
11:34
Изможденного россиянина прибило к берегу в Таиланде
11:29
Стоит ли искать оправдание изменам
11:29
Ученые озвучили трагическую проблему секса
11:25
Оголившаяся Бондарчук перебрала после венчания Рудковской
11:17
В Москве психолога обокрали на 2,4 миллиона
11:11
Юный рабочий оказался заживо погребен на стройке
11:05
Голая Калашникова возмутила бесстыжей выходкой
11:00
В квартире на востоке Москвы зарезали двух пенсионерок
10:59
В ММДМ пройдет Штраус-гала "Сказки Венского леса"
10:55
Мария Кириленко показала ребенка после тайных родов
10:52
Грабители с ножницами обокрали квартиру в Москве
10:52
Американцев готовят к войне с Россией
10:47
Порошенко провозгласил новую антироссийскую цель
10:45
Мертвую женщину с бутылкой коньяка обнаружили на улице в Петербурге
10:38
Житель Тюмени впал в кому в супермаркете
10:34
Навка закатила шикарный праздник для дочери
10:32
Певец Зураб Соткилава умер от рака
10:12
В метро Петербурга рвался голый пассажир
10:05
Звезду "Дома-2" обвинили в обмане с элитным авто
10:05
Певица Татьяна Овсиенко об уходе жениха
09:59
На Тверской улице в Москве посадят один дуб
09:47
Названа самая вероятная причина гибели человечества
09:38
Молодая мачеха истязала пятилетнего ребенка
09:28
Житель Приморья угодил в больницу после пешей прогулки
09:24
Семья порноактеров удивила интимным признанием
09:23
Онкобольной ведущий погоды Беляев рассказал об операции
09:04
Две сестры погибли в жутком ДТП под Кировом
08:50
Что случилось с грудью известной модели
08:47
Склад на востоке Москвы горел пять часов
08:41
В Сети появилось предсмертное видео солиста Linkin Park
08:36
Бледанс хочет вернуть похудевшего на 50 кг бывшего мужа
08:25
Названа причина нового подорожания бензина
08:23
Украина и США сговорились против спасительного плана Путина
08:05
Когда в Москве начнется раздельный сбор мусора
08:01
Гороскоп с 18 по 24 сентября
17:57
Путин поздравил с днем рождения президента Киргизии
17:23
Умер известный российский ученый
17:06
В Москве подростки избили сверстников в детдоме
16:35
Слепцова после жуткой аварии: Нашей Ольге досталось
16:21
Нагиев прокомментировал свой уход с Первого канала
16:06
Умерла знаменитая актриса Валентина Строганова
15:59
Москвичей предупредили о грозе и ливне
15:44
Садальский возмутил шуткой о "Матильде"
15:16
Лучшие роли Владимира Меньшова
14:55
В Петербурге младенец отравился нафтизином
14:38
Страшное совпадение: подробности аварии с олимпийской чемпионкой
14:11
Жестокое убийство на севере Москвы попало на видео
13:40
На съемочной площадке сериала о маньяке нашли труп
13:27
Саакашвили выдвинул ультиматум униженному Порошенко
13:08
Знаменитого футболиста убили выстрелом в голову
12:59
В Москве ребенок выпал из окна пятого этажа
12:53
Солнцев набросился на бывшего мужа Бледанс
12:26
В Турции автобус с туристами рухнул с обрыва
12:09
Шереметьево проверяют из-за угрозы теракта
11:57
В Москве поезд сбил двоих человек
11:49
Бледанс вышла в свет с молодым спутником
11:27
Олимпийская чемпионка разбилась в ДТП после удара болта в голову
11:01
Нагиев прилюдно заговорил о крамольных фотографиях Бузовой
10:36
68-летняя Пугачева в соблазнительном мини развлекла сына миллиардера
10:13
Илона Новоселова предсказала собственную смерть
10:05
Вожатый-потрошитель задушил семь мальчиков
10:00
В Москве за сутки эвакуировали 8 тысяч человек
19:41
Данко изменил беременной невесте с Даной Борисовой
19:03
Дана Борисова потеряла единственную дочь
18:27
Нетребко оттирала полы Мариинки на сквозняке ради выживания
18:20
Московское метро удивляет темпами развития
17:52
Звезды повеселились на венчании Рудковской и Плющенко
17:48
Евгений Осин находится в очень тяжелом состоянии
17:24
Больной Табаков вышел на сцену после укола
16:50
Михалкова подловили на двуличии из-за скандала с "Матильдой"
16:25
В США умерла звезда "Твин Пикса"
16:07
Незнакомец заплатил звездам "Дома-2" после ночи в клубе
15:38
Садальский поддержал Ветлицкую после травли
15:08
Шведского политика изнасиловали за коммунистические взгляды
14:58
Пелагее подложили свинью на шоу "Голос"
14:34
Билан соблазнил Собчак на венчании Рудковской и Плющенко (видео)
14:09
Полиция арестовала подозреваемого во взрыве в метро Лондона
13:59
Любовь Шараповой пострадала из-за ее карьеры
13:34
Модель выдающимися формами опровергла мифы о веганстве
13:24
Нагиев проговорился об уходе с Первого канала в декрет
12:58
В метро Киева задержали пассажира со взрывчаткой
12:39
Шведская модель ужаснула двухметровыми ягодицами
12:15
В Москве семь вагонов сошли с рельсов
12:09
Таинственный "Глаз Сахары" сняли из космоса
11:44
Белорус вторгся в Литву в погоне за грибом
11:02
Террористы "ИГ" сдались сирийской армии в Дейр-эз-Зоре
10:54
В жутком ДТП под Липецком погиб ребенок
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

68-летняя Пугачева в соблазнительном мини развлекла сына миллиардера
Дана Борисова потеряла единственную дочь
Евгений Осин находится в очень тяжелом состоянии
Нагиев прилюдно заговорил о крамольных фотографиях Бузовой
Нагиев прокомментировал свой уход с Первого канала
Садальский поддержал Ветлицкую после травли
Здоровье

Мыши научат людей вечной жизни

Фото: dni.ru
По словам специалистов, человек победит смерть через 20-30 лет. Так считает основатель Университета сингулярности в Кремниевой долине Хосе Луис Кордейро.
прочитано 602 раза

Ученый уверен, что в ближайшее время человечество откроет тайну бессмертия, поскольку произошел существенный технологический скачок. "У нас появились мыши, которые могут жить в течение времени, эквивалентного 300 годам человеческой жизни, сохраняя хорошее здоровье. Мы постоянно узнаем что-то новое, и такие результаты были достигнуты всего за десять лет. Представьте, что будет спустя еще десятилетие", – заявил Кордейро в интервью RT.

ПО ТЕМЕ

Ученые сообщили о человеческом бессмертии

Раскрыт секрет человеческого бессмертия

Ученые нашли безопасный путь к бессмертию

По его словам, биологического предела человеческой жизни нет. В качестве примера эксперт привел стволовые клетки, которые умирают вместе с человеком, но не стареют. Срок их функционирования не ограничен и зависит только от условий среды, в которой они существуют.

Кордейро озвучил и еще одну интересную мысль. "Раковые клетки биологически бессмертны. Мы будем подробнее изучать рак, чтобы понять, как ему удалось справиться с проблемой старения. Разработанные в результате этих исследований технологии в конечном счете можно будет применять на людях", – сообщил он.

Скептики считают, что бессмертие пойдет во вред, поскольку обернется перенаселением планеты. Кордейро же напомнил, что это вечная боязнь человечества: "Страх перед тем, что людей слишком много, существовал еще во времена Римской империи. Затем он возродился два века назад в Британской империи – и это при шести миллионах жителей! Думали, что Англии пришел конец, а теперь там свыше 60 миллионов человек. Живут они очень хорошо и будут жить еще лучше!"

Автор: Михаил Войцеховский18 сентября 2017, 08:53

комментарии

Политика

Саакашвили выдвинул ультиматум униженному Порошенко
Путин привлек внимание расчетливой Меркель
Раскрыты агрессивные планы Трампа против России
Госдума засучила рукава

Шоу-бизнес

Шубскую обвинили в пиаре после смерти Глаголевой
Николай Караченцов экстренно госпитализирован
Водонаева бесилась в доме будущей свекрови
Алчная звезда Comedy Woman оставила мужа с ребенком ради денег

Проишествия

Страшное совпадение: подробности аварии с олимпийской чемпионкой
Жестокое убийство на севере Москвы попало на видео
Украинский боксер избил в Израиле землячку за русскую речь
Ураган в Москве повалил деревья и ранил людей

Lifestyle

Садальский возмутил шуткой о "Матильде"
Больной Табаков вышел на сцену после укола
Снявший "Физрука" Том Сойер встретил своего принца
Мультфильм "Маша и медведь" назвали символом русской агрессии
Шоу-бизнес

68-летняя Пугачева в соблазнительном мини развлекла сына миллиардера

Один из богатейших людей России устроил шикарное торжество
Шоу-бизнес

Онкобольной ведущий погоды Беляев рассказал об операции

Мужчина смотрит в будущее с оптимизмом
Шоу-бизнес

Потерявшая дочь Елена Захарова: Мы снова будем вместе

Актриса дала пронзительное интервью
Шоу-бизнес

Водонаева бесилась в доме будущей свекрови

Звезда "Дома-2" рассказала о знакомстве с матерью избранника

Гороскоп

Гороскоп с 18 по 24 сентября
Бледанс снова выйдет замуж
Кейт Миддлтон пообещали мальчика
Совет на выходные

Фоторепортажи

Лучшие роли Владимира Меньшова
Бледанс вышла в свет с молодым спутником
Звезды повеселились на венчании Рудковской и Плющенко
Модель выдающимися формами опровергла мифы о веганстве

Спорт

Слепцова после жуткой аварии: Нашей Ольге досталось
Любовь Шараповой пострадала из-за ее карьеры
Опечаленный Овечкин сделал заявление
Отец Липницкой готов на крайние меры

Регионы

"Почта России" оказалась в центре громкого скандала
Хирург надавал подзатыльников потерявшему глаз ветерану
Изнасиловавшего 8 детей косматого педофила поймали в Сибири
Региональные выборы: битва стратегий
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru