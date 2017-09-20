Людям грозит возвращение к средневековой медицине

Специалисты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о том, что в скором времени медицина вновь может стать такой же неэффективной, как в Средневековье. Виной тому – мутации вирусов, которые становятся неуязвимыми.

Как пояснили медики, в последнее время стремительно увеличивается число бактерий, устойчивых к антибиотикам. Подобная резистентность может привести к тому, что у людей просто не останется эффективных средств для борьбы с целым рядом вирусных заболеваний, передает телеканал "360".

Специалисты ВОЗ изучили действие антибиотиков на супербактерии и пришли к выводу, что все эти препараты способны решить проблему лишь временно. Новые вирусы возникают гораздо быстрее, чем препараты для борьбы с ними. Таким образом, человечество может вернуться к средневековому уровню медицины, когда даже незначительная простуда могла обернуться смертью.

Медики считают, что искать решение этой проблемы следует не в разработке эффективных вакцин, а в развитии профилактики заболеваний. Кроме того, они подчеркивают необходимость более аккуратного использования антибиотиков, в частности не прописывать их тем, у кого отсутствуют показания.

Ранее ученые составили рейтинг вирусов, наиболее опасных для человека. Главным убийцей был признан гепатит. По данным исследователей, ежегодно от этого вида клеточных агентов погибают более 1,3 миллиона человек.

На втором месте по опасности оказался туберкулез – ежегодно он уносит 1,2 миллиона жизней. Третье место заняла ВИЧ-инфекция, которая в год убивает около миллиона людей, а четвертое – малярия, на счету которой 719 тысяч жертв ежегодно.

По мнению ученых, главная опасность вируса гепатита состоит в том, что за последние годы число смертей от него выросло на 22%. При этом уровень смертности от ВИЧ или малярии, напротив, постепенно снижается.