Назван главный вирус-"убийца" человека
Наиболее опасными для людей признаны штаммы вируса гепатита. По данным исследователей, ежегодно от этого вида клеточных агентов погибают более 1,3 миллиона человек, сообщается в журнале Lancet.
К такому выводу ученые пришли, проанализировав медицинские карты жителей 147 стран мира за последние 40 лет. Оказалось, что около 19,4% смертей имеют инфекционные причины. При чем, доля их постепенно увеличивается.
На втором месте по опасности занял туберкулез. Ежегодно он уносит 1,2 миллиона жизней. На третьем месте оказалась ВИЧ-инфекция, которая в год убивает около миллиона людей. Четвертое место заняла малярия, на счету которой ежегодно 719 тысяч жертв.
По мнению ученых, главная опасность вируса гепатита состоит в том, что за последние годы число смертей от него выросло на 22%. При этом, уровень смертности от ВИЧ или малярии, напротив, постепенно снижается.
Как подчеркнул президент Всемирного альянса по борьбе с гепатитом Чарльз Гор, вирус гепатита намного опаснее, чем ВИЧ, малярия или туберкулез. Он также подчеркнул также, что ведущие страны мира всегда уделяли недостаточно внимания борьбе с гепатитом. В частности, в мире нет глобальных систем финансирования подобных проектов.
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