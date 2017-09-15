Назван главный вирус-"убийца" человека

Международная группа ученых назвала главного "убийцу" человека среди вирусов. Вопреки распространенному мнению, им оказался вовсе не ВИЧ.

Наиболее опасными для людей признаны штаммы вируса гепатита. По данным исследователей, ежегодно от этого вида клеточных агентов погибают более 1,3 миллиона человек, сообщается в журнале Lancet.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав медицинские карты жителей 147 стран мира за последние 40 лет. Оказалось, что около 19,4% смертей имеют инфекционные причины. При чем, доля их постепенно увеличивается.

На втором месте по опасности занял туберкулез. Ежегодно он уносит 1,2 миллиона жизней. На третьем месте оказалась ВИЧ-инфекция, которая в год убивает около миллиона людей. Четвертое место заняла малярия, на счету которой ежегодно 719 тысяч жертв.

По мнению ученых, главная опасность вируса гепатита состоит в том, что за последние годы число смертей от него выросло на 22%. При этом, уровень смертности от ВИЧ или малярии, напротив, постепенно снижается.

Как подчеркнул президент Всемирного альянса по борьбе с гепатитом Чарльз Гор, вирус гепатита намного опаснее, чем ВИЧ, малярия или туберкулез. Он также подчеркнул также, что ведущие страны мира всегда уделяли недостаточно внимания борьбе с гепатитом. В частности, в мире нет глобальных систем финансирования подобных проектов.