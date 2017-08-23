Как избежать заражения вирусом Коксаки

Вспышка смертельно опасного вируса Коксаки в Турции порядком напугала многих российских туристов. Очевидец этих событий, врач-реабилитолог рассказал, стоит ли бояться инфекции и как ее избежать.

По словам телеведущего и врача-реабилитолога Сергея Агапкина, Коксаки – достаточно распространенный вирус, который часто встречается как в Европе, так и в нашей стране. "Подобен ветрянке, им склонны заражаться дети до пяти лет с несформировавшимся иммунитетом. Поэтому, если ваш ребенок то и дело болеет, отправляясь в Турцию, будьте готовы, что там он может быть инфицирован", – подчеркнул эксперт.

Чтобы снизить риск заражения, специалист советует чаще мыть руки, есть только термически обработанную еду и реже бывать в местах скопления людей. Однако последнего пункта сложно избежать в переполненных турецких отелях, поэтому лучше всего все же отказаться от поездки на курорт.

"Сам по себе вирус не представляет угрозы. Самое неприятное в нем, что маме не так просто распознать симптомы на начальной стадии, когда болезнь можно легко вылечить", – отметил Агапкин. По его словам, тревожным сигналом должен стать резкий скачок температуры – до 39-40 градусов, а также резкая головная и мышечная боль.

"Если оперативно обратиться к педиатру, есть шанс избавиться от вируса. В случае, когда ребенок попал к доктору с полным набором симптомов – сыпь в ротовой полости и на руках, это означает, что ничего не поделаешь, остается только ждать – неделя, и все пройдет само", – заявил эксперт. Также он подметил. что симптомы Коксаки могут проявиться и после отдыха. Например, в том случае, если ребенок подхватил вирус за один-два дня до отлета.

В начале августа сообщалось о вспышке вируса Коксаки на курортах Турции. Как правило, основными симптомами болезни являются: высокая температура, сыпь, кожный зуд и сильное обезвоживание. Кроме того, на начальных стадиях болезнь может протекать и бессимптомно, постепенно разрушая организм. В запущенных случаях вирус Коксаки может вызывать серозный менингит, а также проблемы с сердцем и другими органами.