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Ученые успокоили любителей порно

Фото: GLOBAL LOOK press/Horazny Josef
С завидной регулярностью в Сети возникают обсуждения опасности просмотра порнографии для мужского здоровья. Общепринятой точкой зрения становится утверждение, что любители "клубнички" из-за своих пристрастий в будущем столкнутся с проблемами с потенцией. Однако новейшие исследования показывают, что это всего лишь миф.
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Всю историю человеческой цивилизации сексуальная жизнь индивида была окутана огромным количеством мифов и предрассудков. В особенности это касается одиноких мужчин и их способов самостоятельно снять сексуальное напряжение. В XIX веке едва ли не официальной медициной признавалось, что самоудовлетворение развивает в человеке слабоумие и провоцирует рост волос на ладонях, а также резкое падение зрения.

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Эти мифы были развеяны, однако появились новые. В частности, мужчинам регулярно приходится сталкиваться с историями о том, как частый просмотр порнографии приводит к проблемам с потенцией. Последние данные указывают, что научной основы под этим утверждением ровно столько же, сколько и в историях с волосатыми ладонями.

"Существуют три лабораторных исследования, которые показали, что просмотр секс-фильмов никак не связан с эректильной дисфункцией", – цитирует Men's Health основателя компании по изучению сексуального поведения и биотехнологий Liberos, доктора Николя Прауса. Ни одно из исследований не было связано с двумя другими. Таким образом. ученые независимо друг от друга доказали, что проблема, которую обычно связывают с просмотром порно, вызывается другими обстоятельствами.

"В своем клиническом опыте я не вижу, чтобы порно было прямой причиной сексуальных проблем", – подчеркнул доктор Ян Кернер, лицензированный психотерапевт. "Я не видел ни одного серьезного исследования, которое бы показало, что порно может быть связано с эректильной дисфункцией", – добавил он.

По мнению специалиста, некоторые проблемы, такие как тревога и завышенные ожидания, действительно могут являться последствиями просмотра фильмов для взрослых, однако проблемы с потенцией вызывают другие обстоятельства. В первую очередь необходимо проверить, не виноваты ли в этом диабет, проблемы с сердцем или же какие-либо лекарства.

Автор: Геннадий Куприянов16 сентября 2017, 11:38
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