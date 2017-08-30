Раскрыта главная интрига порно

Австралийские порноактеры рассказали о том, что волнует всех любителей "клубнички" – так ли хороши сексуальные ухищрения из фильмов в реальной жизни? По мнению тех, кто принимает участие в подобных картинах, обычным людям вряд ли понравится то, что происходит перед камерой.

По словам порноактрисы Люси Би, в фильмах для взрослых отражается в большей степени то, что физически можно продемонстрировать на съемочной площадке, а вовсе не то, что приятно участникам процесса, передает Daily Mercury. "Когда я смотрю порно, то чаще всего думаю, что не смогла бы повторить это в реальной жизни", – подчеркнула она.

Другой актер, Райан Джеймс, подчеркивает, что порно – это всего лишь физический акт. "Никто не знает, это лучше, чем люди, делающих фильмы", – добавил он.

Он также подчеркнул, что для отличного секса очень важен эмоциональный аспект, которого как раз и не достает в фильмах для взрослых. "Именно это и отличает порно от реального секса", – подметил Джеймс.

Актер также призвал любителей порно не стремится повторить все то, что они видят на экране. "Если одному из партнеров не хочется что-то делать, объяснения не требуются. Лучше сосредоточиться на том, что нравится обоим", – резонно заключил он.

Порноактер с гомосексуальной ориентацией Люк Дин также заявил о том, что то, что делается в постели перед камерой не доставляет никакого удовольствия участникам процесса. "Порно – это все то, что хорошо выглядит на экране. Мои любовники, которые не работает в секс-индустрии, часто спрашивают меня о том, можем ли вы в постели повторить то, что они видели в кино. Я им всегда отвечаю, что не уверен в том, что им доставит это удовольствие", – признался Дин.