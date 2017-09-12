Известный голливудский актер рассказал о съемках в порно
"Я раньше никогда не снимал постельные моменты. Мы установили определенные рамки. Перед съемкой я общался с каждым из актеров, объяснил им все, прежде чем взять их в проект. Мы приняли все меры для того, чтобы сделать это настолько комфортно, насколько было возможно", – отметил Франко. Закрытая площадка, минимум человек на съемках, максимальная вежливость и предупредительность – вот как Джеймс снимал свои сцены.
Сейчас актер снимается в сериале "Двойка", который посвящен порноиндустрии Нью-Йорка 1970-1980 годов. Франко сыграл в проекте близнецов Винсента и Френки Мартино, которые стали одними из ключевых фигур в съемках эротики. Сериал очень натуралистичный, отмечает актер.
"С ранних 70-х до середины 80-х Таймс-сквер была жесткой и беспорядочной площадью, которая была первопроходцем миллиардной индустрии. Никто это не регулировал и никто за этим не следил. Люди просто торговались, покупали и продавали. Никому не было дела ни до кого. Самое сложное в эротических сценах было показать слишком мало – мы снимаем не сказку, мы снимаем реальную историю, и притом очень грязную. Мы показывали боль. Это порно, и это должно отталкивать", – сказал актер журналу New York Post.
Напомним, Джеймс Франко – голливудский актер, лауреат премии "Золотой глобус". Играл в таких фильмах, как "Человек паук", "Восстание планеты обезьян", "Джеймс Дин" и "127 часов". За свою карьеру успел сняться в 120 фильмах, в 40 выступил продюсером и еще в 28 – режиссером.
Что случилось с лицом королевы шансона
Певец огорчен тем, что не получилось уговорить наследницу покинуть опасный район
Жаркая дискуссия разгорелась под свежим фото певицы
Поклонники поздравляют оперную диву