Известный голливудский актер рассказал о съемках в порно

Джеймс Франко рассказал о своей режиссерской работе при съемках постельных сцен. Он отмечает, что все актеры на площадке оставались одетыми, пока им не нужно было начинать играть.

"Я раньше никогда не снимал постельные моменты. Мы установили определенные рамки. Перед съемкой я общался с каждым из актеров, объяснил им все, прежде чем взять их в проект. Мы приняли все меры для того, чтобы сделать это настолько комфортно, насколько было возможно", – отметил Франко. Закрытая площадка, минимум человек на съемках, максимальная вежливость и предупредительность – вот как Джеймс снимал свои сцены.

Сейчас актер снимается в сериале "Двойка", который посвящен порноиндустрии Нью-Йорка 1970-1980 годов. Франко сыграл в проекте близнецов Винсента и Френки Мартино, которые стали одними из ключевых фигур в съемках эротики. Сериал очень натуралистичный, отмечает актер.

"С ранних 70-х до середины 80-х Таймс-сквер была жесткой и беспорядочной площадью, которая была первопроходцем миллиардной индустрии. Никто это не регулировал и никто за этим не следил. Люди просто торговались, покупали и продавали. Никому не было дела ни до кого. Самое сложное в эротических сценах было показать слишком мало – мы снимаем не сказку, мы снимаем реальную историю, и притом очень грязную. Мы показывали боль. Это порно, и это должно отталкивать", – сказал актер журналу New York Post.

Напомним, Джеймс Франко – голливудский актер, лауреат премии "Золотой глобус". Играл в таких фильмах, как "Человек паук", "Восстание планеты обезьян", "Джеймс Дин" и "127 часов". За свою карьеру успел сняться в 120 фильмах, в 40 выступил продюсером и еще в 28 – режиссером.