Российские извращенцы уделали Запад

Известный ресурс для взрослых Pornhub провел исследование и выяснил, в каких странах живет больше всего извращенцев, получающих удовольствие от просмотра порно с участием трансгендеров. В числе особенно преданных поклонников этого жанра неожиданно оказались россияне.

Согласно статистике, которая приводится на официальной странице Pornhub, по частоте просмотра порно с трансгендерами наша страна занимает почетное седьмое место, обогнав в этом деле большинство европейских стран и США. Отметим, что американцы меньше всего интересуются этим видом извращений – они занимают 25-ю строчку рейтинга.

При этом, больше всего секс трансгендеров нравится жителям литиноамериканских стран. Так, первое место рейтинга занимает Аргентина, за ней следует Бразилия и замыкает тройку лидеров Колумбия. Четвертое и пятое место занимают Венесуэла и Марокко соответственно. Если говорить о европейцах, то самыми большими любителями клубнички такого рода оказались Испанцы – они оказались на шестом месте рейтинга.

Кроме того, в топ-25 стран этого рейтинга попали также Белоруссия и Украина, которые занимают скромные 12 и 14 позиции.Всего, как отмечается, запросы на трансгендерное порно на Pornhub составляют по всему миру 1,97%, что означает более миллиона запросов каждый день.

Согласно исследованию ресурса, наиболее популярными запросами любителей трансгендерного порно в поиске оказались ролики с участием женщин, ставших мужчинами. Наиболее популярны в этом жанре актеры из Италии, Франции и Бразилии.