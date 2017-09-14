Названа главная опасность позднего отцовства

Ученые пришли к выводу, что позднее отцовство отрицательно влияет на здоровье детей. По их данным, мужчины после 35 лет рискуют заполучить бесплодное потомство.

К таким выводам пришла международная группа исследователей на основе данных о состоянии здоровья 1,4 миллиона жителей Канады, германи и Швеции. Все они жили либо в период с 1670 по 1850 год, либо после 1932 года, передает Phys.org.

Изучая историю жизни испытуемых и то, в каком возрасте у них появились дети, ученые пришли к выводу, что чем больше лет отцам, тем меньше у них в будущем появляется внуков. Ученые предполагают что позднее отцовство отрицательно влияет на фертильность их потомство. При чем, этот риск появляется у тех, кто становится папами после 35 лет.

Авторы работы считают, что это явление можно объяснить двумя причинами. С генетической точки зрения, с возрастом в сперме мужчины накапливаются различные мутации, которые могут повлиять на способность потомства иметь детей. А с психологической точки зрения, отцовство в позднем возрасте предполагает меньшую привязанность к ребенку, а это впоследствии сказывается на желании сыновей и дочерей иметь собственных отпрысков.

Ранее британские и американские ученые назвали необычное свойство сыновей взрослых отцов. По сравнению с детьми молодых родителей, они обладают характеристиками, позволяющими им стать вундеркиндами.

По мнению специалистов, у таких детей гораздо выше, чем у их сверстников, успеваемость в таких дисциплинах, как наука, технологии, инжиниринг и математика. Кроме того, у сыновей взрослых отцов довольно высокий показатель IQ.

