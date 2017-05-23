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Общество

Ученые нашли гены интеллекта

Фото: GLOBAL LOOK press/Artur Cupak
Ученые из США, Великобритании, Нидерландов и Швеции нашли источник врожденного интеллекта. Они обнаружили 40 ответственных за это генов.
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Найти эти гены исследователям удалось с помощью обширного анализа данных почти о 80 тысячах европейцев, в том числе детей. Из 40 генов 29 были обнаружены так называемым полногеномным анализом ассоциаций, а 11 – полногеномным поиском ассоциаций.

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Экспрессия генов, отвечающих за врожденный интеллект, в основном осуществляется в головном мозге. Она связана с развитием нервных клеток, сообщает журнал Nature Genetics.

Отметим, на сегодняшний день существуют две конкурирующие точки зрения на формирование человеческого интеллекта. Согласно первой, за его высокий уровень отвечают наследственные факторы, вторая точка зрения отводит в этом решающую роль воспитанию и внешнему окружению человека.

Напомним, ранее ученые пришли к выводу, что у мужчин с высоким уровнем интеллекта на 31% чаще рождаются больные аутизмом дети. Авторы работы изучили медицинские данные 309 803 детей шведских военных. 

При этом связь уровня интеллекта отца с риском рождения детей с умственной отсталостью или синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) оказалась обратной. В частности, у мужчин с невысоким интеллектом риск рождения детей с СДВГ оказался на 65% выше, чем у людей со средним интеллектом.

Автор: Людмила Фоканова23 мая 2017, 09:00

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