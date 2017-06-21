Сыновья взрослых отцов являются особенными

Британские и американские ученые назвали необычное свойство сыновей взрослых отцов. По сравнению с детьми молодых родителей, они обладают характеристиками, позволяющими им стать вундеркиндами.

По мнению специалистов, у таких детей гораздо выше, чем у их сверстников, успеваемость в таких дисциплинах, как наука, технологии, инжиниринг и математика. Кроме того, у сыновей взрослых отцов довольно высокий показатель IQ.

Одной из причин, по которым эти дети имеют хорошие интеллектуальные показатели, эксперты считают качественное образование. У них есть все шансы стать вундеркиндами. К таким выводам ученые пришли, наблюдая за развитием более 15 тысяч пар близнецов из Великобритании, сообщает Lenta.ru.

Вместе с тем, сыновья взрослых отцов больше сосредоточены на личных интересах и меньше — на общественных задачах. Как правило, их почти не волнует мнение других о себе, они весьма независимы в суждениях и оценках.

Напомним, ученые открыли еще одну особенность детей взрослых родителей. Выяснилось, что они гораздо чаще, чем их ровестники, являются шизофрениками и аутистами. С другой стороны, некоторые из генов, связанных с аутизмом, совпадают с участками ДНК, ответственными за высокий интеллект.

Как писали Dni.Ru, ученые из США, Великобритании, Нидерландов и Швеции нашли источник врожденного интеллекта. Они обнаружили 40 ответственных за это генов. Найти эти гены исследователям удалось с помощью обширного анализа данных почти о 80 тысячах европейцев, в том числе детей.