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У умных мужчин чаще рождаются аутисты

Фото: GLOBAL LOOK press/kati
Исследователи пришли к выводу, что у мужчин с высоким уровнем интеллекта на 31% чаще рождаются больные аутизмом дети. Неожиданное открытие ученых наверняка заставит многих женщин пересмотреть свои взгляды на выбор партнера.
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Результаты данного исследования были представлены на Международной встрече специалистов по изучению аутизма в Сан-Франциско, передает "Газета.ru". Авторы работы изучили медицинские данные 309 803 детей шведских военных. 

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Отцы испытуемых набрали высокие баллы в технической части теста на интеллект. Данные исследования показали, что у тех из них, у кого уровень интеллекта был от 111 баллов и выше, дети с аутизмом рождались на 31% чаще, чем у тех, чей IQ был около 100 баллов.   

В исследовании были также учтены такие факторы, как уровень образования, социально-экономический статус семьи, возраст родителей и прочие. При этом, связь уровня интеллекта отца с риском рождения детей с умственной отсталостью или синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) оказалась обратной. В частности, у мужчин с невысоким интеллектом (уровень IQ от 75 баллов и ниже) риск рождения детей с СДВГ оказался на 65% выше, чем у людей со средним интеллектом. 

Ранее американские ученые пришли к выводу, что аутизм не имеет четких форм проявления. В ходе исследований они обнаружили, что обуславливающие его мутации могут проявляться не только в виде соответствующего диагноза, но и в виде легких нарушений социальной адаптации у здоровых людей. 

Автор: Светлана Сидорчук15 мая 2017, 12:01

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