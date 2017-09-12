Беременным разрешили алкоголь

Ученые из Бристольского университета пришли к выводу, что будущим мамам можно употреблять немного алкоголя. По их словам, безопасной дозой является литр пива или сидра в неделю.

Исследователи проанализировали 26 крупных научных работ о влиянии алкоголя на развитие плода. В итоге они установили, что небольшие дозы спиртного незначительно влияют на здоровье ребенка или вовсе проходят бесследно.

Оказалось, что 8% женщин, которые употребляли около литра пива или сидра в неделю, родили чуть меньшего по весу малыша, чем те, кто не пил. Разница в весе между детьми контрольной и экспериментальной группы составила всего 2-14%, сообщает "Газета.ru".

При этом полученные данные не говорят о причинно-следственной связи между спиртным и весом новорожденного, отметили ученые. "Возможно, употребление небольших доз алкоголя и связано с рождением более маленьких детей, но существуют другие объяснения. И это проблема для тех, кто отвечает за рекомендации, касающиеся здравоохранения. Им необходимо не только рекомендовать определенную линию поведения, но и привести доказательства, демонстрирующие ее пользу", – заявил доктор Кристоф Лис из Имперского колледжа Лондона.

Явных противопоказаний к употреблению небольших доз горячительного нет, но специалисты все-таки советуют воздержаться от спиртного в период беременности. Они планируют подробнее рассмотреть вопрос о влиянии крепких напитков на здоровье плода.