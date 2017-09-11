Оральный секс признали опасным для беременных

Ученые заявили, что оральный секс опасен во время беременности. Этот вид плотских утех может повлечь серьезные проблемы со здоровьем ребенка.

Специалисты из Университета Северной Каролины (США) предупредили, что в процессе орального секса в организм будущей матери могут попасть инфекции, которые повлияют на развивающийся плод, сообщает Life.ru. При этом последствия для здоровья малыша зависят от их вида.

Например, хламидии и гонорея провоцируют выкидыш, а сифилис отрицательно сказывается на развитии органов. Гепатит В повреждает печень, а генитальный герпес с вероятностью до 50% передается ребенку во время родов.

По словам врачей, риск подхватить инфекцию особенно велик в третьем триместре. Таким образом, с седьмого месяца будущим мамам не рекомендуется заниматься оральным сексом.

Примечательно, что использование презерватива в этом случае не исключает заражения. Он защищает от спермы, но не от контакта с кожей, пояснили медики. Женщина рискует "обзавестись" лобковыми вшами, чесоткой, герпесом и сифилисом даже при наличии резинового изделия.