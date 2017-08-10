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Здоровье

Антибактериальное мыло опасно для беременных

Фото: GLOBAL LOOK press/Paul Williams - Funkystock
Матери, сталкивающиеся с мылом с добавлением триклокарбана, передают это соединение своим детям, а те показывают вес заметно выше нормы. Все дело в триклокарбане, популярном антибактериальном компоненте мыла и лосьонов.
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Популярный и разрекламированный маркетологами триклокарбан, входящий в состав антибактериального мыла и лосьонов, накапливается в организме потомства, если использовать такие моющие средства во время беременности. В результате потомство рождается с заметно более высоким весом, чем обычно, говорится в опубликованом в Plos One отчете исследователей.

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Ученые вводили беременным триклокарбан, предварительно добавив в водяной раствор атомы углерода-14 в качестве меток. Оказалось, что это вещество проявляется в организме плода сразу после рождения, а потом постоянно поступает с материнским молоком. Исследование было проведено на мышах, но ученые уверены, что картина верна и для людей. Кроме того, вес потомства был заметно больше по сравнению с потомством у контрольной группы – в среднем на 8-11 процентов. 

В ходе исследований, проведенных отдельно по заказу Министерства торговли США, оказалось, что в тех концентрациях, в которых триклокарбан и триклозан содержатся в мыле, они не оказывают антибактериального эффекта – по сравнению с обычным мылом и лосьонами. Теперь в США с сентября 2017 года собираются запретить продажу антибактериального мыла. 

Что касается России, то подобные исследования как правило не финансируются и соответствено не проводятся. По этой причине ядовитое мыло вероятно нескоро исчезнет с российских прилавков. 

Автор: Алексей Минин10 августа 2017, 20:16

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