Ученые рассказали об опасности секса во время беременности

Специалисты разъяснили, стоит ли заниматься сексом во время беременности. Опасность таит в себе первый триместр.

Заниматься любовью во время ожидания ребенка можно. Утвердительно ответили ученые на вопрос, мучающий многие пары. Кроме того, специалисты считают, что интим будет полезен и женщине, и ребенку, которого она носит. Поддержка и ласка нужны женщине всегда.

Однако допустимость половой близости зависит от периода. Не рекомендуется практиковать интенсивные занятия сексом в первом триместре. Именно в этот период чаще возникает опасность выкидыша, пишет издание "Лиза".

Во время интимных отношений во втором триместре беременности женщины достигают пика своей чувственности. Ученые предупреждают, что давить и делать резкие движения нельзя. В последние недели перед родами медики вовсе советуют парам воздержаться от физической близости.

Как писали Dni.Ru, ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско утверждают, что женщины, занимающиеся сексом не менее раза в неделю, стареют медленнее, чем остальные. Такой эффект отмечался даже у представительниц прекрасного пола, не испытывающих при этом оргазм.