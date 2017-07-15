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Ученые рассказали об опасности секса во время беременности

Фото: GLOBAL LOOK press/iblset03017788.jpg Tommy Seiter
Специалисты разъяснили, стоит ли заниматься сексом во время беременности. Опасность таит в себе первый триместр.
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Заниматься любовью во время ожидания ребенка можно. Утвердительно ответили ученые на вопрос, мучающий многие пары. Кроме того, специалисты считают, что интим будет полезен и женщине, и ребенку, которого она носит. Поддержка и ласка нужны женщине всегда.

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Однако допустимость половой близости зависит от периода. Не рекомендуется практиковать интенсивные занятия сексом в первом триместре. Именно в этот период чаще возникает опасность выкидыша, пишет издание "Лиза".

Во время интимных отношений во втором триместре беременности женщины достигают пика своей чувственности. Ученые предупреждают, что давить и делать резкие движения нельзя. В последние недели перед родами медики вовсе советуют парам воздержаться от физической близости.

Как писали Dni.Ru, ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско утверждают, что женщины, занимающиеся сексом не менее раза в неделю, стареют медленнее, чем остальные. Такой эффект отмечался даже у представительниц прекрасного пола, не испытывающих при этом оргазм.

Автор: Алёна Нестерова15 июля 2017, 15:47

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