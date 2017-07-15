Ученые рассказали об опасности секса во время беременности
Заниматься любовью во время ожидания ребенка можно. Утвердительно ответили ученые на вопрос, мучающий многие пары. Кроме того, специалисты считают, что интим будет полезен и женщине, и ребенку, которого она носит. Поддержка и ласка нужны женщине всегда.
Однако допустимость половой близости зависит от периода. Не рекомендуется практиковать интенсивные занятия сексом в первом триместре. Именно в этот период чаще возникает опасность выкидыша, пишет издание "Лиза".
Во время интимных отношений во втором триместре беременности женщины достигают пика своей чувственности. Ученые предупреждают, что давить и делать резкие движения нельзя. В последние недели перед родами медики вовсе советуют парам воздержаться от физической близости.
Как писали Dni.Ru, ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско утверждают, что женщины, занимающиеся сексом не менее раза в неделю, стареют медленнее, чем остальные. Такой эффект отмечался даже у представительниц прекрасного пола, не испытывающих при этом оргазм.
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