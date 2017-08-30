Медленная ходьба повышает риск смерти

Чем медленнее ходит человек, тем выше для него риск умереть от болезней сердца, выяснили британские ученые.

Исследование проводилось в Англии на протяжении шести лет. В нем приняло участие 420 тысяч британцев в возрасте 39-74 года без заболеваний сердца. На момент публикации исследования 8598 участников умерли, из них 1654 от проблем, связанных с сердечно-сосудистыми болезнями.



Британские врачи подсчитали средний темп ходьбы подопытных и провели тесты на уровень их физической подготовки. Исходя из результатов исследования, ученые выяснили, что у людей, которые медленно ходят, риск смерти от проблем с сердцем в среднем в два раза выше, чем у людей, которые передвигаются в быстром и среднем темпе, пишет "Газета.ру".

Эксперты отмечают, что медленный шаг не является причиной возникновения сердечных заболеваний. Это, скорее, симптом, который выявляет проблемы с уровнем физической подготовки. Именно этот показатель очень важен для жизни без проблем с сердцем. Риск смерти выше всего для людей с недостаточной массой тела – это свидетельствует о недостаточном питании и стремительной потере мышечной ткани в старости. Люди с этими проблемами ходят медленнее всего.

Помимо связи между скоростью ходьбы и риском смерти, ученые выяснили, что чем хуже физическая форма человека, тем медленнее он передвигается. Авторы работы надеются, что люди начнут следить за скоростью своей ходьбы, и вовремя начинать заниматься спортом, чтобы предотвратить возникновение сердечных заболеваний. По оценкам Всемирного общества здравоохранения, в год от проблем с сердцем умирают 17,5 миллионов человек. Это 34% от общей мировой смертности